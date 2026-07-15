أحمد موسى: لدينا مواهب في كل قرية ونجع.. واكتشافها يجب أن يكون أولوية

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر تمتلك العديد من المواهب الكروية في مختلف القرى والنجوع، مشددًا على ضرورة الاهتمام باكتشاف هذه المواهب وضمها إلى قطاعات الناشئين بالأندية.

وقال موسى، عبر قناة “صدى البلد”: "عايزين نطلع مواهب جديدة للمنتخب، محمد صلاح خرج من نجريج، ومحمد النني بدأ من المحلة، وغيرهم كتير طلعوا من أماكن بسيطة"، مشيرًا إلى أن النجاح لا يرتبط فقط بالمدن الكبرى، وإنما توجد مواهب في كل مكان داخل مصر.

وأضاف أن الكثير من الشباب لديهم حلم الوصول إلى المنتخب الوطني، لكنهم يحتاجون إلى من يكتشفهم ويوفر لهم الفرصة للتطور داخل منظومة الناشئين، مؤكدًا أن الاهتمام بقطاعات الناشئين يجب أن يكون أولوية لبناء أجيال جديدة قادرة على تمثيل الكرة المصرية.