منتخب ناشئات السلة يواجه اليابان في ثمن نهائي كأس العالم تحت 17 عامًا

يواجه منتخب مصر لكرة السلة للناشئات تحت 17 عامًا، مساء اليوم الأربعاء، نظيره الياباني، ضمن إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم، المقامة حاليًا في دولة التشيك.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً، بتوقيت القاهرة، على أن تُذاع مباشرة وحصريًا عبر القناة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" على يوتيوب.

كان منتخب مصر قد احتل المركز الرابع في مجموعته بالدور الأول، ليتأهل مباشرة إلى دور الـ 16، وذلك حسب نظام البطولة الذي يمنح جميع المنتخبات المشاركة فرصة التأهل إلى هذا الدور، ليلتقي بالمنتخب الياباني، متصدر المجموعة الثالثة.

وتضم القائمة كل من: مريم حازم، جودي وليد، هانيا ناصر، جودي محمد، فاطمة محمد حسن، ليله حسام، حلا معتز، سدرا هيثم، زينة أيمن حليم، دانا شريف جنيدي، حبيبة كريم سرور، حبيبة جمال.

ويضم الجهاز الفني كل من، محمد محروس مديرًا فنيًا، نيهال سعد مدربًا عامًا، ماجد سلامة مدربًا، أحمد جويلي أخصائي، فريد سمير مدرب أحمال، الدكتورة فاطمة جمال طبيبة، منى محمد إداري الفريق.

ويرأس بعثة منتخب مصر للناشئات الكابتن محمد إيهاب محسن عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

يذكر أن منتخب مصر لكرة السلة للناشئات تأهل إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عامًا، بعدما توج بطلًا لأفريقيا تحت 16 عامًا العام الماضي على حساب كوت ديفوار.