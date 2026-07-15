محمد صلاح: تريزيجيه أكثر التزامًا مع منتخب مصر.. والخوف من الدكة يصنع الفارق

أشاد محمد صلاح، نجم نادي الزمالك السابق، بما قدمه محمود حسن تريزيجيه مع الأهلي في الموسم الماضي، مؤكدًا أنه لاعب مميز ولكنه أكثر التزامًا مع منتخب مصر عن ناديه الأهلي بسبب خوفه من عدم المشاركة.

وقال محمد صلاح، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان"، والمذاع على قناة CBC: "تريزيجيه مع منتخب مصر بيكون أكثر التزامًا، لأنه بيبقى عارف إنه ممكن ميشاركش، لكن في الأهلي هو لاعب أساسي، والدليل إنه قعد على دكة البدلاء مع المنتخب في كأس العالم".

واختتم محمد صلاح تصريحاته قائلًا: "تريزيجيه كان أفضل لاعب في الأهلي خلال الفترة الأخيرة، وكان بيلعب بروح كبيرة، وقدم مستوى مؤثرا للغاية في نهاية الموسم".