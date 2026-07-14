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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام لـ تريزيجيه بعد رحيله عن الأهلي: هتكسر الدنيا كالعادة

تريزيجية
تريزيجية
ميرنا محمود

وجه الإعلامي أمير هشام رسالة إلى محمود حسن "تريزيجيه"، عقب إعلان رحيله عن القلعة الحمراء لخوض تجربة احتراف جديدة.


وكتب أمير هشام  عبر فيسبوك :لعيب كبير ومحترم وعاشق للاهلي وجماهيره 
كل التوفيق يا تريزيجيه وان شاء الله تكسر الدنيا كالعادة.


وحرص محمود حسن تريزيجيه على توجيه رسالة وداع مؤثرة إلى النادي الأهلي وجماهيره، وذلك بعد إعلان النادي، اليوم، إنهاء التعاقد معه بالتراضي بين الطرفين، عقب مشاورات ودية أسفرت عن تسوية جميع الأمور المتعلقة بالعقد.

وأكد تريزيجيه عبر حسابه بموقع فيسبوك  أن الأهلي كان نقطة الانطلاق في مسيرته الكروية، وأنه تربى داخل جدران النادي وتعلم فيه معنى الانتماء، مشيرا إلى أنه لن ينسى أبدا أن كل خطوة وصل إليها بدأت من القلعة الحمراء.

وأوضح اللاعب أنه يستعد لخوض تجربة احتراف جديدة، لكنه سيحمل معه دائما فخر ارتداء قميص الأهلي، مؤكدا أن رحيله لا يعني وداع النادي، لأن الأهلي سيظل جزءا من قلبه أينما كانت وجهته المقبلة.

ووجه تريزيجيه الشكر إلى مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والجهاز الفني، وزملائه في الفريق، وجميع العاملين داخل النادي، مشيدًا بالدور الذي لعبوه في مسيرته داخل الأهلي.

كما وجة رسالة مؤثرة لجماهير الأهلي، مؤكدا أنهم لم يكونوا مجرد مشجعين، بل كانوا سر كل انتصار والدافع الحقيقي الذي يدفع اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم، معربا عن امتنانه للحب والدعم الذي تلقاه منهم في مختلف الظروف.

وكان النادي الأهلي قد أعلن اليوم، إنهاء التعاقد مع محمود حسن "تريزيجيه" بالتراضي بين الطرفين، بعد الاتفاق على تسوية جميع الالتزامات التعاقدية، لينتهي بذلك مشوار جديد للاعب بقميص الفريق الأحمر، وسط أمنيات له بالتوفيق في محطته الاحترافية المقبلة.

أمير هشام تريزيجيه الاهلي رحيل تريزيجية عن الاهلي

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