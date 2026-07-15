قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اجتماع تنسيقي لوزراء الزراعة والتنمية المحلية والبيئة والصناعة لمتابعة مبادرة القرية المنتجة
هشام حنفي ينتقد رحيل معتمد جمال: الزمالك فرّط في مدرب بطل الدوري
35 سؤالاً بـ 60 درجة.. تفاصيل مهمة عن امتحان الإحصاء ثانوية عامة 2026
رحلة لم تدم طويلًا .. ماذا قدّم محمود تريزيجيه مع الأهلي قبل انتقاله إلى الدوري السعودي؟
أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء .. ورق العنب يقترب من 100 جنيه والطماطم عند 25 جنيهاً
قرار عاجل من التعليم بشأن رسوم استخراج بيانات النجاح والرسوب والتصديق على الشهادات
رئيس زراعة الشيوخ يكشف لـ"صدى البلد" عن حلول عاجلة لزيادة إنتاجية الفدان في مصر
زيلينسكي وماكرون يعتمدان خارطة طريق لاقتناء أوكرانيا طائرات مقاتلة من طراز رافال
اليوم.. محاكمة البلوجر محمد علاء الشهير بـ«أوتاكا» على خليفة اتهامه بالإتجار في المخدرات
سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك المصرية.. يواصل التحرك فوق 50 جنيهًا
تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟ .. سمير كوبرا يحسم الجدل
بأمر الفيفا؟ | الأرجنتين على أعتاب كأس العالم ووقائع مُثيرة واتهامات بالفساد تُعيد الفيفا إلى دائرة الشكوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء .. ورق العنب يقترب من 100 جنيه والطماطم عند 25 جنيهاً

أسعار الخضروات اليوم الأربعاء في الأسواق
أسعار الخضروات اليوم الأربعاء في الأسواق
رانيا أيمن

شهدت أسعار الخضراوات في الأسواق المصرية، اليوم الأربعاء 15 يوليو 2026، حالة من التباين، مع استقرار أسعار عدد من الأصناف الأساسية عند مستويات مرتفعة نسبيًا، إذ سجل كيلو الطماطم نحو 25.05 جنيه، بينما بلغ سعر كيلو البصل 14.34 جنيه، ووصل كيلو الخيار الصوب إلى 22.54 جنيه، في حين اقترب سعر كيلو الليمون البلدي من 50 جنيهًا، واستمر ورق العنب في تسجيل مستويات مرتفعة ليقترب سعر الكيلو من 100 جنيه، وسط متابعة المواطنين لتحركات أسعار الخضروات اليومية.

وجاءت أبرز أسعار الخضروات التي ارتفعت اليوم كالتالي:

سجل كيلو الطماطم 25.05 جنيه بعد زيادة قدرها 0.36 جنيه.

وارتفع سعر كيلو البصل بقيمة 0.52 جنيه ليصل إلى 14.34 جنيه.

وزاد سعر كيلو الكوسة بنحو 0.54 جنيه ليسجل 24.96 جنيه.

اسعار الطماطم و الخضروات اليوم

وصعد سعر كيلو الخيار الصوب بقيمة 0.72 جنيه ليبلغ 22.54 جنيه.

وارتفع سعر كيلو الفلفل الرومي بمقدار 1.64 جنيه ليسجل 28.66 جنيه.

كما ارتفع سعر كيلو الفلفل الحامي بقيمة 0.25 جنيه ليصل إلى 27.85 جنيه.

وسجل كيلو البامية 58.72 جنيه بعد زيادة قدرها 1.18 جنيه.

طرق لحفظ الخضروات والورقيات لفترة طويلة

وارتفع سعر كيلو الليمون البلدي بقيمة 0.16 جنيه ليسجل 48.30 جنيه.

وقفز سعر كيلو ورق العنب البناتي بقيمة 16.44 جنيه ليصل إلى 95.34 جنيه، مسجلًا أكبر زيادة بين الخضروات اليوم.

وارتفع سعر الكرنب بقيمة 1.10 جنيه ليسجل 36.07 جنيه للواحدة.

كما ارتفع سعر كيلو القلقاس بمقدار 0.43 جنيه ليسجل 26.67 جنيه.

وسجل كيلو الجزر الأصفر 22.01 جنيه بعد زيادة قدرها 0.27 جنيه.

وارتفع سعر كيلو الباذنجان الرومي بقيمة 0.45 جنيه ليصل إلى 17.29 جنيه.

كما زاد سعر كيلو الباذنجان العروس بمقدار 0.20 جنيه ليسجل 20.33 جنيه.

وجاءت أبرز أسعار الخضروات التي تراجعت اليوم كالتالي:

تراجع سعر كيلو البطاطس بقيمة 0.61 جنيه ليسجل 18.33 جنيه.

وانخفض سعر كيلو الملوخية بنحو 0.62 جنيه ليبلغ 18.86 جنيه.

كما تراجع سعر القرنبيط بقيمة 1.47 جنيه ليسجل 26.82 جنيه للواحدة.

اسواق الخضروات والفاكهة

وانخفض سعر كيلو الفاصوليا الخضراء بمقدار 0.57 جنيه ليصل إلى 32.59 جنيه.

وتراجع سعر الخس بقيمة 3.39 جنيه ليسجل 16.90 جنيه للرابطة، مسجلًا أكبر انخفاض بين الأصناف الأساسية اليوم.

كما انخفض سعر الجزر الأصفر (بعرش) بقيمة 2.50 جنيه ليسجل 16.27 جنيه.

وتراجع سعر كيلو البنجر بقيمة 0.45 جنيه ليصل إلى 22.16 جنيه.

وانخفض سعر كيلو البطاطا بنحو 0.95 جنيه ليسجل 14.75 جنيه.

كما تراجع سعر كيلو الباذنجان الأبيض بقيمة 0.71 جنيه ليبلغ 18.97 جنيه.

أسعار الخضروات اليوم أسعار الخضروات في الاسواق الخضروات والفاكهة سعر كيلو الطماطم اليوم سعر كيلو الليمون ورق العنب سعر كيلو البصل اليوم الطماطم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الفتح

غضب وجنون في لندن .. من هو «إسماعيل الفتح» حكم مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي المونديال؟

دواجن وبيض

هتشتريها بكام بكره؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

القهوة

رئيس شعبة البن يصدم المواطنين: 80% من البن المعروض في مصر مغشوش

ماكرون

هزيمة مؤلمة.. أول تعليق من «ماكرون» على خسارة فرنسا أمام إسبانيا في كأس العالم 2026

وزارة العمل

التقديم بدأ اليوم.. وزارة العمل تعلن عن 3000 وظيفة بمشروع محطة الضبعة بمرتبات تبدأ من 15 ألف جنيه

مشغولات ذهبية

بفعل بيانات أمريكية .. ماذا حدث في أسعار الذهب بمصر؟

حسام حسن

جمال شعبان يطمئن الجماهير على قلب حسام حسن

أمين عمر

شرّفت التحكيم المصري.. فتحي سند يُشيد بـ أمين عمر في كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

وزير الري يشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه

وزير الري يستعرض المبادرة المصرية بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 لتدريب 2000 متخصص أفريقي

سرقة الكهرباء

20 إجراءً.. كيف يتم تحرير محاضر سرقة الكهرباء

النباتات الطبية والعطرية

90% من ثروة مصر العطرية تصدر خاما.. وخبير يكشف كيف نضاعف العائد بالدولار

بالصور

مستشفيات جامعة الزقازيق تكرم العاملين المثاليين.. ورئيس مجلس الإدارة: العنصر البشري الركيزة الأساسية

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

اجتماع تنسيقي لوزراء الزراعة والتنمية المحلية والبيئة والصناعة لمتابعة مبادرة القرية المنتجة

اجتماع تنسيقي لوزراء الزراعة والتنمية المحلية والبيئة والصناعة لمتابعة مبادرة "القرية المنتجة"
اجتماع تنسيقي لوزراء الزراعة والتنمية المحلية والبيئة والصناعة لمتابعة مبادرة "القرية المنتجة"
اجتماع تنسيقي لوزراء الزراعة والتنمية المحلية والبيئة والصناعة لمتابعة مبادرة "القرية المنتجة"

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟ .. سمير كوبرا يحسم الجدل

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟.. سمير كوبرا يحسم الجدل
تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟.. سمير كوبرا يحسم الجدل
تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟.. سمير كوبرا يحسم الجدل

إطلالة رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟.. سمير كوبرا يحسم الجدل

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟ .. سمير كوبرا يحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد