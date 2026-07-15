أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء .. ورق العنب يقترب من 100 جنيه والطماطم عند 25 جنيهاً

شهدت أسعار الخضراوات في الأسواق المصرية، اليوم الأربعاء 15 يوليو 2026، حالة من التباين، مع استقرار أسعار عدد من الأصناف الأساسية عند مستويات مرتفعة نسبيًا، إذ سجل كيلو الطماطم نحو 25.05 جنيه، بينما بلغ سعر كيلو البصل 14.34 جنيه، ووصل كيلو الخيار الصوب إلى 22.54 جنيه، في حين اقترب سعر كيلو الليمون البلدي من 50 جنيهًا، واستمر ورق العنب في تسجيل مستويات مرتفعة ليقترب سعر الكيلو من 100 جنيه، وسط متابعة المواطنين لتحركات أسعار الخضروات اليومية.

وجاءت أبرز أسعار الخضروات التي ارتفعت اليوم كالتالي:

سجل كيلو الطماطم 25.05 جنيه بعد زيادة قدرها 0.36 جنيه.

وارتفع سعر كيلو البصل بقيمة 0.52 جنيه ليصل إلى 14.34 جنيه.

وزاد سعر كيلو الكوسة بنحو 0.54 جنيه ليسجل 24.96 جنيه.

وصعد سعر كيلو الخيار الصوب بقيمة 0.72 جنيه ليبلغ 22.54 جنيه.

وارتفع سعر كيلو الفلفل الرومي بمقدار 1.64 جنيه ليسجل 28.66 جنيه.

كما ارتفع سعر كيلو الفلفل الحامي بقيمة 0.25 جنيه ليصل إلى 27.85 جنيه.

وسجل كيلو البامية 58.72 جنيه بعد زيادة قدرها 1.18 جنيه.

وارتفع سعر كيلو الليمون البلدي بقيمة 0.16 جنيه ليسجل 48.30 جنيه.

وقفز سعر كيلو ورق العنب البناتي بقيمة 16.44 جنيه ليصل إلى 95.34 جنيه، مسجلًا أكبر زيادة بين الخضروات اليوم.

وارتفع سعر الكرنب بقيمة 1.10 جنيه ليسجل 36.07 جنيه للواحدة.

كما ارتفع سعر كيلو القلقاس بمقدار 0.43 جنيه ليسجل 26.67 جنيه.

وسجل كيلو الجزر الأصفر 22.01 جنيه بعد زيادة قدرها 0.27 جنيه.

وارتفع سعر كيلو الباذنجان الرومي بقيمة 0.45 جنيه ليصل إلى 17.29 جنيه.

كما زاد سعر كيلو الباذنجان العروس بمقدار 0.20 جنيه ليسجل 20.33 جنيه.

وجاءت أبرز أسعار الخضروات التي تراجعت اليوم كالتالي:

تراجع سعر كيلو البطاطس بقيمة 0.61 جنيه ليسجل 18.33 جنيه.

وانخفض سعر كيلو الملوخية بنحو 0.62 جنيه ليبلغ 18.86 جنيه.

كما تراجع سعر القرنبيط بقيمة 1.47 جنيه ليسجل 26.82 جنيه للواحدة.

وانخفض سعر كيلو الفاصوليا الخضراء بمقدار 0.57 جنيه ليصل إلى 32.59 جنيه.

وتراجع سعر الخس بقيمة 3.39 جنيه ليسجل 16.90 جنيه للرابطة، مسجلًا أكبر انخفاض بين الأصناف الأساسية اليوم.

كما انخفض سعر الجزر الأصفر (بعرش) بقيمة 2.50 جنيه ليسجل 16.27 جنيه.

وتراجع سعر كيلو البنجر بقيمة 0.45 جنيه ليصل إلى 22.16 جنيه.

وانخفض سعر كيلو البطاطا بنحو 0.95 جنيه ليسجل 14.75 جنيه.

كما تراجع سعر كيلو الباذنجان الأبيض بقيمة 0.71 جنيه ليبلغ 18.97 جنيه.