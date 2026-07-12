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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الخضروات اليوم.. انخفاض البطاطس وتحركات جديدة في البصل والخيار

أسعار الخضروات في الأسواق اليوم
أسعار الخضروات في الأسواق اليوم
رانيا أيمن
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شهدت أسعار الخضروات في الأسواق المصرية، اليوم الأحد 12 يوليو 2026، تحركات محدودة، إذ استقرت أسعار عدد من السلع الأساسية، وفي مقدمتها الطماطم، بينما ارتفعت أسعار البصل والخيار والفلفل الرومي وعدد من الأصناف الأخرى بقيم متفاوتة، في مقابل تراجع البطاطس والليمون والفاصوليا والباذنجان.

أسعار الخضروات التي ارتفعت اليوم

ارتفع سعر كيلو الخيار إلى 23.91 جنيه، بزيادة 3.84 جنيه.

وصعد سعر كيلو الفلفل الرومي إلى 28.74 جنيه، بزيادة 3.60 جنيه.

وارتفع سعر كيلو البامية إلى 56.57 جنيه، بزيادة 3.69 جنيه.

وسجل كيلو الكرنب 37.65 جنيه، بزيادة 3.51 جنيه.

اسواق الخضروات والفاكهة

وارتفع سعر القرنبيط إلى 27.73 جنيه للواحدة، بزيادة 2.73 جنيه.

وصعد سعر الجزر الأصفر إلى 23.46 جنيه للكيلو، بزيادة 2.15 جنيه.

كما ارتفع سعر البصل إلى 14.31 جنيه للكيلو، بزيادة 1.36 جنيه.

وسجل القلقاس 25.61 جنيه للكيلو، بزيادة 1.13 جنيه.

وارتفع سعر الباذنجان الرومي إلى 18.17 جنيه للكيلو، بزيادة 1.87 جنيه.

وارتفع سعر الخبيزة إلى 11.21 جنيه للكيلو، بزيادة 1.25 جنيه.

أسعار الخضروات التي انخفضت اليوم

تراجع سعر كيلو الفاصوليا الخضراء إلى 29.71 جنيه، بانخفاض 3.46 جنيه.

وانخفض سعر البطاطس إلى 17.30 جنيه للكيلو، بتراجع 2.25 جنيه.

وتراجع سعر الليمون البلدي إلى 52.41 جنيه للكيلو، بانخفاض 2.11 جنيه.

وانخفض سعر البطاطا إلى 14.10 جنيه للكيلو، بتراجع 1.50 جنيه.

وتراجع سعر الباذنجان الأبيض إلى 18.22 جنيه للكيلو، بانخفاض 1.03 جنيه.

كما انخفض سعر الباذنجان العروس إلى 18.90 جنيه للكيلو، بتراجع 0.93 جنيه.

واستقرت أسعار الطماطم عند 23.10 جنيه للكيلو، كما لم تشهد الكوسة تغيرًا مؤثرًا، مسجلة 24.32 جنيه للكيلو.

سعر كيلو الطماطم اليوم أسعار الخضروات اليوم أسعار الخضروات في الأسواق سعر كيلو الخيار اليوم سعر كيلو البصل سعر كيلو البطاطس اليوم الخضروات والفاكهة

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