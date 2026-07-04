استقرار أسعار الفاكهة والخضروات بسوق العبور.. المانجو العويس تسجل 80 جنيهًا والبطيخة تصل إلى 100 جنيه

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة استقرارًا ملحوظًا في تعاملات اليوم السبت 4 يوليو 2026 داخل سوق العبور للجملة، بالتزامن مع انتهاء حركة التداولات الأسبوعية واستقرار مستويات العرض والطلب على مختلف الأصناف.



استقرار الخضروات



وسجلت أسعار الخضروات مستويات مستقرة، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 13 جنيهًا، والبطاطس 16 جنيهًا، والبصل الأبيض 10 جنيهات، بينما سجل البصل الأحمر 8.5 جنيه للكيلو، والكوسة والجزر 20 جنيهًا، والفاصوليا 34 جنيهًا للكيلو.



أسعار الطماطم



كما تراوح سعر الباذنجان البلدي عند 10 جنيهات للكيلو، والرومي 8 جنيهات، والأبيض 15 جنيهًا، فيما سجل الفلفل الرومي 22 جنيهًا، والفلفل الحامي 17 جنيهًا، والألوان 45 جنيهًا للكيلو، بينما بلغت الملوخية 10 جنيهات للرابطة.



ووصل سعر الخيار إلى 18 جنيهًا للكيلو، والبامية 45 جنيهًا، والقلقاس والبطاطا 14 جنيهًا، والثوم 40 جنيهًا، واللفت 6 جنيهات، والبنجر 8 جنيهات للكيلو.



أسعار الفاكهه.. المانجو تتصدر



وفي قطاع الفاكهة، تصدرت المانجو قائمة الأسعار، حيث سجلت المانجو العويس 80 جنيهًا للكيلو، والفص 100 جنيه، والهندي وتيمور 40 جنيهًا، والزبدية 33 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الأصناف الأخرى بين 30 و50 جنيهًا للكيلو.

وسجل البرتقال الصيفي 18 جنيهًا للكيلو، والجريب فروت 20 جنيهًا، والليمون البلدي 55 جنيهًا، بينما بلغ سعر العنب البناتي الأحمر والأصفر 40 جنيهًا، والكرمسن والأسود 45 جنيهًا للكيلو، والتفاح المصري 50 جنيهًا والأمريكي الإيطالي 100 جنيه.



البطيخ يسجل قمة



وبلغ سعر البطيخة نمرة 1 نحو 100 جنيه، فيما سجلت النمرة الثانية 64 جنيهًا والثالثة 36 جنيهًا، بينما وصل سعر التين البرشومي إلى 50 جنيهًا للكيلو، والكانتلوب والشمام إلى 16 جنيهًا، والخوخ البلدي العريشي إلى 75 جنيهًا، والنكترين البلدي إلى 35 جنيهًا للكيلو.