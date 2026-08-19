قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«أهلاً مدارس» يضرب الأسعار.. انطلاق المعارض 25 أغسطس وتخفيضات تصل لـ25%
هؤلاء من لهم حق التقديم.. تفاصيل طرح شقق الإيجار 2026 من صندوق الإسكان الاجتماعي
لست بحاجة له.. رد صادم من مورينيو بشأن صفقة رودري لـ برشلونة
رئيس الوزراء يستعرض مقترح تنفيذ مبادرة "القرية المنتجة" لتعزيز التنمية المستدامة بالقرية المصرية
هيئة الدواء تحذّر من شراء حقن التخسيس عبر السوشيال ميديا: «استخدموها تحت إشراف طبي»
حماس تتهم نتنياهو بتدمير جهود الوسطاء والدفع مجددا لحرب الإبادة
الزمالك: بيزيرا لن يلوي ذراع النادي .. وجاهزون لخطوات التصعيد
الزمالك: وقعنا عقوبات مالية على بيزيرا بسبب تغيبه عن الحضور والمعسكر
بعد 8 شهور من الاحتجاز في إيران.. البحار المصري يعود لأسرته ويسجدون شكرًا لله
العقاقير مكانها الصيدليات.. متخصصون يحذرون من شراء الأدوية المجهولة عبر السوشيال ميديا
بشرى للمواطنين.. الدواجن تدخل منظومة التموين وهذه حقيقة انخفاض الأسعار
تجديد حبس المتهم وشقيقه 15 يومًا في جريمة الشوش بسوهاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

8 كليات تنتظرك في تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. وموعد التسجيل رسمياً

تنسيق المرحلة الثالثة
تنسيق المرحلة الثالثة
رشا عوني

مع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026 اليوم، ينتظر الطلاب موعد تنسيق المرحلة الثالثة والكليات المتاحة في هذه المرحلة، ومن المقرر أن تتم تلك المرحلة عقب قليل الاغتراب  خلال الأسبوعين المقبلين.

من المقرر إعلان الكليات والمعاهد المتاحة ضمن تنسيق المرحلة الثالثة من الثانوية العامة2026 لشعب علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي، بالتزامن مع إعلان نتيجة المرحلة الثانية 2026 اليوم الأربعاء.
 

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية اليوم

وتعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، وذلك عقب الانتهاء من أعمال ترشيح الطلاب وفقًا لقواعد وضوابط مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

- رابط نتيجة المرحلة الثانية 2026.. استعلم برقم الجلوس عبر موقع التنسيق اضغط هنا..


 

تنسيق المرحلة الثالثة 2026


ومن المقرر أن تستكمل وزارة التعليم العالي أعمال مراحل التنسيق في المرحلة الثالثة بإتاحة الفرصة أمام الطلاب الناجحين في الثانوية العامة (الدور الأول، ويُستكمل لاحقًا بالطلاب الناجحين في الدور الثاني) للتقدم ضمن المرحلة الثالثة، وذلك وفق الضوابط والقواعد المنظمة لعملية القبول الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات.

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2026
 

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثالثة للتنسيق عقب إعلان مرحلة تقليل الاغتراب وإعلان نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة.

وتستمر المرحلة الثالثة إلى حين إعلان نتيجة الدور الثاني من المرحلة الثانية، مع إتاحة الفرصة لطلاب الدور الثاني للتقديم ضمن المرحلة الثالثة، على أن يتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة ونتيجة الدور الثاني معًا.

الكليات المتاحة لتنسيق المرحلة الثالثة 2025

وأتاحت وزارة التعليم العالي، عددا من الكليات في تنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي علوم و رياضة ، وجاءت كالتالي:

كليات الزراعة في معظم الجامعات.

كليات التربية (عام، طفولة، نوعية، رياضية).

كليات الآثار والفنون الجميلة (شعبة فنون).

فنون تصميم بصري

كليات دار العلوم بعدد من الجامعات.

كليات الحقوق (انتظام وانتساب).

كليات التكنولوجيا (الصناعة والطاقة – العلوم الزراعية).

المعاهد العليا للهندسة، التكنولوجيا، الحاسبات والمعلومات، الفنون التطبيقية، الإعلام.

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2025 أدبي

 

وتشمل المرحلة الثالثة لطلاب الشعبة الأدبية عددًا كبيرًا من الكليات والمعاهد المتاحة 2025،وأبرزها:

كليات الآداب (انتساب موجه) بعدد من الجامعات.

كليات الحقوق (انتظام وانتساب).

كليات التربية (تعليم ابتدائي – طفولة مبكرة – نوعية – رياضية).

كليات السياحة والفنادق بمختلف المحافظات.

كليات دار العلوم.

المعاهد العليا للإعلام، واللغات، والحاسبات ونظم المعلومات، والخدمة الاجتماعية.

المعاهد العليا للإدارة والتكنولوجيا والتجارة.
 

كليات المرحلة الثالثة 2026

وتختلف الكليات والمعاهد المتاحة من شعبة إلى أخرى، ومن المتوقع أن تشمل الأماكن الشاغرة عددًا من الكليات النظرية والتطبيقية، إلى جانب بعض المعاهد العليا والمتوسطة.

كليات المرحلة الثالثة 2026 أدبي

تشمل قائمة الكليات والمعاهد المتوافرة في تنسيق المرحلة الثالثة 2026 العديد من التخصصات للطلاب في الشعبتين الأدبية والعلمية.

 ومن بين الكليات المتاحة لطلاب الشعبة الأدبية: كليات الآداب (انتساب)، التربية الرياضية، الحقوق (انتساب)، دار العلوم (انتساب)، التربية النوعية، كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، نظم المعلومات، الاقتصاد المنزلي، والتربية الموسيقية، إضافة إلى الزراعة وعدد من المعاهد المتنوعة.

كليات المرحلة الثالثة2026 علمي

أما بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية، تتوافر لهم أماكن في كليات الآداب (انتساب)، التربية الرياضية، تربية الطفولة، الحقوق (انتساب)، دار العلوم (انتساب)، التربية النوعية، كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، السياحة والفنادق، الزراعة، فضلاً عن معاهد في العديد من التخصصات.

تنسيق المرحلة الثالثة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية تنسيق الجامعات2026 موعد المرحلة الثالثة موقع التنسيق الإلكتروني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق

متاحة الآن.. احصل على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

ظهرت الآن.. نتيحة تنسيق المرحلة الثانية 2026 رسمياً علمي وأدبي

أسعار السجائر

حقيقة زيادة أسعار السجائر اليوم.. القوائم الرسمية المعتمدة

بيزيرا

انتهت الأزمة .. خبر سار لجماهير الزمالك بشأن عودة «بيزيرا»

الذهب

الذهب طار.. ارتفاع مفاجيء في سعر المعدن الأصفر بمصر

بيزيرا

ضربة جديدة للزمالك.."شباب الأهلي الإماراتي" يحسم صفقة خوان بيزيرا مقابل 4 ملايين دولار

تنسيق المرحلة الثالثة

8 كليات تنتظرك في تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. وموعد التسجيل رسمياً

الأهلي

مباراة الأهلي وبرشلونة مجانا.. تردد القناة المفتوحة وموعد اللقاء

ترشيحاتنا

الجنائية الدولية

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على اثنين من كبار مسؤولي الجنائية الدولية

بن غفير يستعرض موقعاً لتنفيذ أحكام الإعدام شنقاً

الوزير المتطرف يستعرض موقعاً لتنفيذ أحكام الإعدام ضد الفلسطينيين

امريكا و ايران

إيران تغيّر قواعد الاشتباك مع واشنطن وتتبنى عقيدة عسكرية هجومية

بالصور

ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ .. 8 أخطاء شائعة

ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة
ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة
ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة

بفستان لافت .. جوري بكر تستعرض جمالها عبر إنستجرام | صور

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

الأمريكية «هايدن بانتير» تتصدّر البحث .. حقيقة وفاتها وتفاصيل الساعات الأخيرة

حقيقة وفاة هايدن بانتير
حقيقة وفاة هايدن بانتير
حقيقة وفاة هايدن بانتير

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة .. مكانها الصحيح مفاجأة

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة
5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة
5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة

فيديو

أحمد ماهر

أحمد ماهر يكشف عن شخصيات يتمنى تقديمها على الشاشة.. خاص

بربري وريم

بعد زواجها من آخر.. بربري يفاجئ ريم برسالة غير متوقعة

هويدا الغرباوي

30 سنة زواج و4 أبناء.. أول تعليق من هويدا الغرباوي بعد انفصالها عن حسام حسن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد