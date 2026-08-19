8 كليات تنتظرك في تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. وموعد التسجيل رسمياً

مع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026 اليوم، ينتظر الطلاب موعد تنسيق المرحلة الثالثة والكليات المتاحة في هذه المرحلة، ومن المقرر أن تتم تلك المرحلة عقب قليل الاغتراب خلال الأسبوعين المقبلين.

من المقرر إعلان الكليات والمعاهد المتاحة ضمن تنسيق المرحلة الثالثة من الثانوية العامة2026 لشعب علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي، بالتزامن مع إعلان نتيجة المرحلة الثانية 2026 اليوم الأربعاء.



نتيجة تنسيق المرحلة الثانية اليوم

وتعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، وذلك عقب الانتهاء من أعمال ترشيح الطلاب وفقًا لقواعد وضوابط مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

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تنسيق المرحلة الثالثة 2026



ومن المقرر أن تستكمل وزارة التعليم العالي أعمال مراحل التنسيق في المرحلة الثالثة بإتاحة الفرصة أمام الطلاب الناجحين في الثانوية العامة (الدور الأول، ويُستكمل لاحقًا بالطلاب الناجحين في الدور الثاني) للتقدم ضمن المرحلة الثالثة، وذلك وفق الضوابط والقواعد المنظمة لعملية القبول الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات.

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2026



ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثالثة للتنسيق عقب إعلان مرحلة تقليل الاغتراب وإعلان نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة.

وتستمر المرحلة الثالثة إلى حين إعلان نتيجة الدور الثاني من المرحلة الثانية، مع إتاحة الفرصة لطلاب الدور الثاني للتقديم ضمن المرحلة الثالثة، على أن يتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة ونتيجة الدور الثاني معًا.

الكليات المتاحة لتنسيق المرحلة الثالثة 2025

وأتاحت وزارة التعليم العالي، عددا من الكليات في تنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي علوم و رياضة ، وجاءت كالتالي:

كليات الزراعة في معظم الجامعات.

كليات التربية (عام، طفولة، نوعية، رياضية).

كليات الآثار والفنون الجميلة (شعبة فنون).

فنون تصميم بصري

كليات دار العلوم بعدد من الجامعات.

كليات الحقوق (انتظام وانتساب).

كليات التكنولوجيا (الصناعة والطاقة – العلوم الزراعية).

المعاهد العليا للهندسة، التكنولوجيا، الحاسبات والمعلومات، الفنون التطبيقية، الإعلام.

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2025 أدبي





وتشمل المرحلة الثالثة لطلاب الشعبة الأدبية عددًا كبيرًا من الكليات والمعاهد المتاحة 2025،وأبرزها:

كليات الآداب (انتساب موجه) بعدد من الجامعات.

كليات الحقوق (انتظام وانتساب).

كليات التربية (تعليم ابتدائي – طفولة مبكرة – نوعية – رياضية).

كليات السياحة والفنادق بمختلف المحافظات.

كليات دار العلوم.

المعاهد العليا للإعلام، واللغات، والحاسبات ونظم المعلومات، والخدمة الاجتماعية.

المعاهد العليا للإدارة والتكنولوجيا والتجارة.



كليات المرحلة الثالثة 2026

وتختلف الكليات والمعاهد المتاحة من شعبة إلى أخرى، ومن المتوقع أن تشمل الأماكن الشاغرة عددًا من الكليات النظرية والتطبيقية، إلى جانب بعض المعاهد العليا والمتوسطة.

كليات المرحلة الثالثة 2026 أدبي

تشمل قائمة الكليات والمعاهد المتوافرة في تنسيق المرحلة الثالثة 2026 العديد من التخصصات للطلاب في الشعبتين الأدبية والعلمية.

ومن بين الكليات المتاحة لطلاب الشعبة الأدبية: كليات الآداب (انتساب)، التربية الرياضية، الحقوق (انتساب)، دار العلوم (انتساب)، التربية النوعية، كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، نظم المعلومات، الاقتصاد المنزلي، والتربية الموسيقية، إضافة إلى الزراعة وعدد من المعاهد المتنوعة.

كليات المرحلة الثالثة2026 علمي

أما بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية، تتوافر لهم أماكن في كليات الآداب (انتساب)، التربية الرياضية، تربية الطفولة، الحقوق (انتساب)، دار العلوم (انتساب)، التربية النوعية، كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، السياحة والفنادق، الزراعة، فضلاً عن معاهد في العديد من التخصصات.