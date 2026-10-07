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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السودان.. نجاة وزير المالية بإقليم النيل الأزرق من محاولة اغتيال

وزير المالية بإقليم النيل الأزرق مولانا عباس عبد الله كارا
وزير المالية بإقليم النيل الأزرق مولانا عباس عبد الله كارا
محمود نوفل

أفاد مصدر حكومي سوداني  بنجاة وزير المالية بإقليم النيل الأزرق مولانا عباس عبد الله كارا من استهداف منزله بمسيّرات، تابعة لمليشيا  الدعم السريع، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الهجوم أو وقوع خسائر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تقارير عن استهداف مسيّرات للمليشيا  مدينة الدمازين، عاصمة الإقليم، خلال الساعات الماضية.

وفي وقت لاحق ، لقي محمد بشير نورين، القيادي البارز في حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، مصرعه مساء الأحد، في هجوم نفذه عناصر لمليشيا الدعم السريع، استهدف موقعاً للتعدين الأهلي بمنطقة غرب كيلا التابعة لمحلية الملم في جنوب دارفور. 

وبحسب أحد أقارب نورين، فقد هاجمت المجموعة المسلحة القيادي، البالغ من العمر 58 عاماً، ليلاً قبل أن تفر باتجاه بلدة الملم. 

وتأتي الحادثة في ظل توتر متصاعد بين مليشيا الدعم السريع وقوات حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، وسط اتهامات للمليشيا بتوسيع نطاق استهدافها للقوى الرافضة لوجودها في دارفور.

السودان وزير المالية بإقليم النيل الأزرق إقليم النيل الأزرق مليشيا الدعم السريع مدينة الدمازين

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