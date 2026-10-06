سفارة السودان تهنئ الرئيس السيسي والحكومة والشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر

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تقدمت سفارة جمهورية السودان بالقاهرة بأصدق التهاني وأطيب التمنيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية وإلى الحكومة المصرية والشعب المصري بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وقال بيان صدر اليوم الثلاثاء، عن السفارة السودانية بالقاهرة، إنها تشارك الشعب المصري الشقيق احتفاله بهذه المناسبة الوطنية الخالدة، وتستذكر بكل التقدير والإجلال التضحيات والبطولات التي سطرتها القوات المسلحة المصرية، وما جسدته من معاني الشجاعة والعزيمة والتلاحم دفاعاً عن الأرض والسيادة والكرامة.

وبهذه المناسبة، تعرب السفارة عن اعتزازها بما يجمع الشعبين الشقيقين في السودان ومصر من روابط تاريخية راسخة وعلاقات أخوية ممتدة، متمنية لجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق دوام الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.

واختتمت السفارة بيانها قائلة "كل عام ومصر قيادةً وحكومةً وشعباً بخير وأمن وسلام".