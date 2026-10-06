واشنطن تدعو لتعزيز التنسيق بين الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقى لإنهاء النزاع فى السودان

أعربت الولايات المتحدة الامريكية اليوم/الثلاثاء/ عن دعمها لتعزيز التنسيق بين الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقى لدعم الجهود الرامية الى إنهاء النزاع فى السودان، مؤكدة دعمها التوصل إلى هدنة إنسانية وتنسيق جهود الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لإطلاق حوار سياسي شامل يقوده السودانيون.

وقال نائب المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، جيفري بارتوس، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن تدعو إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان.

وأكد بارتوس، في هذا السياق، أهمية أن تعمل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي معاً لتيسير حوار سياسي شامل يستجيب لتطلعات الشعب السوداني، بالتوازي مع الجهود الرامية إلى التوصل إلى هدنة إنسانية.

وفيما يتعلق بجمهورية الكونغو الديمقراطية، دعا المسؤول الأمريكي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى مواصلة دعم وتيسير عمليتي السلام اللتين تقودهما الولايات المتحدة وقطر، بهدف معالجة النزاع المستمر في البلاد.

وعلى صعيد التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، أعرب بارتوس عن اتفاقه مع الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ضرورة تطوير الشراكة بين المنظمتين، بحيث تصبح أكثر استجابة وفاعلية ويعزز كل منهما جهود الآخر، بما يحقق نتائج ملموسة للسكان الذين تستهدفهم أنشطتهما.

وأشار إلى أن عمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي في إطار قرار مجلس الأمن رقم 2719 لعام 2023 يمكن أن تسهم في تعزيز هذه الشراكة، والاستفادة من المزايا النسبية للاتحاد الأفريقي في التعامل مع النزاعات داخل القارة.

وشدد على أن أي عمليات من هذا النوع ينبغي أن تكون محدودة الحجم، ومحددة المدة، وأن تستند إلى أهداف واضحة، لضمان فاعليتها وقدرتها على تحقيق النتائج المرجوة./أ ش أ/