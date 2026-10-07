محمود صلاح: أتمنى أكون نسخة أفضل من إمام عاشور.. والانضمام للأهلي حلم

أكد محمود صلاح، لاعب الأهلي، أن مركزه المفضل هو الجناح الأيسر، معربًا عن سعادته بتشبيهه بإمام عاشور، متمنيًا أن يصبح نسخة أفضل منه خلال السنوات المقبلة.

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وقال محمود صلاح، عبر قناة أون سبورت: «المركز المفضل بالنسبالي هو مركز الجناح الشمال، وشرف ليا تشبيهي بإمام عاشور، وأتمنى إني أبقى نسخة أفضل مني في السنين الجاية، وأتمنى أكون موجود مع المنتخب الأول».

وأضاف: «وجودي في النادي الأهلي حلم، وإن شاء الله أشارك وأثبت للناس كلها إني قد المسؤولية، وبتمنى أنضم لمنتخب مصر مع الكابتن حسام حسن، واللي فيه الخير ربنا يكتبه بإذن الله».