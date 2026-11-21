يتجه نادي برشلونة لمنح اللاعب المصري الشاب حمزة عبد الكريم فرصة الظهور في التشكيل الأساسي لفريق برشلونة أتلتيك خلال المواجهة المرتقبة أمام إسبانيول، في لقاء يحمل أهمية كبيرة ضمن صراع المنافسة على صدارة جدول الدوري الإسباني.

ومن المنتظر أن تمثل المباراة فرصة مهمة لحمزة عبد الكريم لإثبات قدراته، حال مشاركته أساسيًا، ومواصلة خطواته مع الفريق الكتالوني في ظل الاهتمام بمتابعة تطوره خلال الفترة المقبلة.

وكتب الإعلامي أحمد شوبير، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أن التقارير تشير إلى اتجاه برشلونة للاعتماد على حمزة عبد الكريم ضمن التشكيل الأساسي للفريق الرديف، في مواجهة إسبانيول، التي تأتي في توقيت مهم للفريقين، في ظل تقارب المنافسة على قمة جدول الترتيب.

ويسعى برشلونة أتلتيك إلى استغلال المباراة لتحقيق الفوز وتعزيز موقعه في الصدارة، خاصة أن إسبانيول يعد أحد منافسيه المباشرين، ما يمنح المواجهة أهمية إضافية، ويضع اللاعب المصري أمام فرصة لإثبات نفسه بقميص الفريق الكتالوني.



