تلقى نادي برشلونة الإسباني أنباء غير مطمئنة بشأن الحالة البدنية لمدافعه الدنماركي أندرياس كريستنسن، بعدما أعلن معاناته من إصابة عضلية خفيفة في الساق اليسرى، لتصبح مشاركته في مواجهة فياريال المقبلة محل شك، في ضربة جديدة للحسابات الدفاعية للمدرب الألماني هانز فليك.

وكان كريستنسن قد واجه صعوبات متكررة في التخلص من مشكلاته البدنية، ورغم عودته إلى الملاعب، كشفت صحيفة «سبورت» الإسبانية، اليوم الجمعة، أنه لم يشارك في التدريبات الجماعية للفريق بسبب شعوره ببعض الآلام البدنية.

وبعد ساعات من نشر التقرير، أصدر برشلونة بيانًا طبيًا أكد فيه تعرض المدافع الدنماركي لمشكلة عضلية، ليؤكد بذلك ما أوردته الصحيفة بشأن حالته.

بيان برشلونة بشأن إصابة كريستنسن

وجاء في البيان الرسمي للنادي الكتالوني: «يعاني لاعب الفريق الأول أندرياس كريستنسن من آلام طفيفة في العضلة النعلية بالساق اليسرى، وتحيط الشكوك بمشاركته في المباراة المقبلة، فيما ستعتمد مدة تعافيه على مدى تطور حالته».

وبناءً على البيان، أصبحت مشاركة كريستنسن في مواجهة فياريال، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، محل شك، في انتظار متابعة تطور حالته البدنية خلال الساعات المقبلة، وتحديد مدى قدرته على اللحاق بالمباراة.

ومن المقرر أن يخوض برشلونة مرانه الأخير، غدًا السبت، استعدادًا لاستضافة فياريال، على أن يعقد هانز فليك مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن المواجهة المرتقبة، وموقف اللاعبين المصابين.

أزمة دفاعية جديدة في حسابات هانز فليك

وتأتي إصابة كريستنسن في وقت يواجه فيه برشلونة تحديات متزايدة على مستوى الخط الخلفي، بعدما تسببت الغيابات المتكررة في صعوبة الحفاظ على الاستقرار الدفاعي، وأجبرت الجهاز الفني على البحث عن حلول بديلة خلال المباريات الأخيرة.

وكانت تقارير صحفية قد سلطت الضوء مطلع نوفمبر الجاري على محدودية الخيارات الدفاعية المتاحة أمام فليك، موضحة أن الإدارة الرياضية وافقت على خوض الموسم بثمانية لاعبين فقط في الخط الخلفي، هم جول كوندي، وإريك جارسيا، وباو كوبارسي، وأندرياس كريستنسن، وجيرارد مارتن، وجواو كانسيلو، وأليخاندرو بالدي، وتشافي إسبارت.

ولم تتوقف الأزمة عند عدد المدافعين المتاحين، بل امتدت إلى اضطرار فليك لتوظيف بعض اللاعبين في مراكز غير معتادة، وهو ما ظهر خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس، عندما استعان بفرينكي دي يونج في مركز قلب الدفاع، بينما شغل برايان فاريناس مركز الظهير الأيمن، في محاولة للحفاظ على التوازن الدفاعي للفريق.

فليك يواجه تحديات بسبب كثرة الغيابات

ولم يُخفِ المدرب الألماني انزعاجه من الظروف التي يمر بها فريقه، مؤكدًا أن التعامل مع غياب أربعة لاعبين دفعة واحدة يمثل تحديًا صعبًا، خاصة في ظل القيمة الفنية للعناصر التي يفتقدها برشلونة.

كما أشار فليك إلى استعداده للاستعانة ببعض اللاعبين في مراكز مختلفة عند الضرورة، مستشهدًا برغبة فرينكي دي يونج في أداء دور قلب الدفاع، وهو ما يعكس حجم المرونة التي يحتاج إليها الجهاز الفني للتعامل مع النقص العددي في الخط الخلفي.

وتضع الإصابة الجديدة لكريستنسن الجهاز الفني أمام تحدٍ إضافي قبل مواجهة فياريال، في ظل أهمية المباراة وحاجة برشلونة إلى الحفاظ على توازنه الدفاعي، بينما يترقب فليك التقرير الطبي النهائي لتحديد موقف المدافع الدنماركي من المشاركة.