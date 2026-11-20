أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا تجديد عقد لاعبه الشاب تشافي إسبارت، ليستمر ضمن صفوف الفريق الكتالوني حتى عام 2030، في خطوة تعكس ثقة النادي في إمكانياته ورغبته في الحفاظ على مواهبه الشابة.

برشلونة

ويأتي تجديد عقد إسبارت ضمن خطة برشلونة لتأمين مستقبل العناصر الواعدة داخل الفريق، خاصة أن اللاعب يُعد أحد خريجي أكاديمية «لاماسيا»، التي تواصل تقديم المواهب للفريق الأول.

ويسعى برشلونة للحفاظ على قوامه الشاب خلال السنوات المقبلة، في ظل مشروع النادي لبناء فريق قادر على المنافسة محليًا وقاريًا، مع منح المواهب الصاعدة فرصة أكبر لإثبات قدراتها.