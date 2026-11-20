يصل الأنجولي شيكو بانزا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة في العاشرة والنصف مساء اليوم الجمعة، بعد انتهاء مهمته مع منتخب أنجولا خلال فترة التوقف الدولي.

الزمالك

ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الزمالك غدًا السبت، استعدادًا للمرحلة المقبلة من المنافسات، بعد عودته من المشاركة الدولية مع منتخب بلاده.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة في بطولة الدوري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأبيض لتحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على صدارة جدول الترتيب، قبل خوض مواجهة الإفريقي التونسي في افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.