كشف الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن اتفاق مبدئي لإقامة مباراة ودية تجمع منتخب الكويت بنادي برشلونة الإسباني، خلال شهر فبراير من العام المقبل، في مواجهة مرتقبة ينتظرها عشاق كرة القدم العربية.

وأعلن الشيخ أحمد يوسف، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، عن إقامة المباراة على ملعب جابر الأحمد الدولي، وذلك عقب الاجتماع الذي جمعه برافا يوستي، نائب رئيس نادي برشلونة، في إطار بحث سبل التعاون بين الجانبين.

وقال أحمد يوسف، في تصريحات نقلتها صحيفة «الميدان»، إنه يوجه الشكر إلى مسؤولي برشلونة على زيارتهم للاتحاد الكويتي لكرة القدم، مشيدًا بالعلاقة التي تجمعه بنائب رئيس النادي الإسباني.

وأوضح رئيس الاتحاد الكويتي أن الاجتماع تناول إمكانية الاستفادة من خبرات برشلونة في تطوير كرة القدم الكويتية، حيث زار وفد من الاتحاد إسبانيا لقضاء ثلاثة أو أربعة أيام داخل النادي الكتالوني، بهدف التعرف على تجربته في عدد من المجالات.

وأشار إلى أن التعاون المقترح يشمل الاستفادة من خبرات برشلونة في كرة القدم النسائية، إلى جانب دراسة الاستعانة بمدربين إسبان لتولي تدريب منتخبات الكويت تحت 15 عامًا.

موعد مباراة الكويت وبرشلونة الودية

وأكد أحمد يوسف أن المباراة الودية المرتقبة بين منتخب الكويت وبرشلونة من المنتظر إقامتها خلال الفترة من 20 إلى 28 فبراير المقبل، بالتزامن مع احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية، على ملعب جابر الأحمد الدولي.

وفي المقابل، كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية عن وجود شرط يتعلق بجدول مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا، إذ قد لا يتمكن الفريق الكتالوني من خوض المواجهة الودية أمام الكويت إلا في حالة التأهل المباشر من مرحلة الدوري إلى دور الـ16، دون الحاجة إلى خوض الملحق.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الاتحاد الكويتي لتعزيز التعاون مع الأندية الأوروبية الكبرى، والاستفادة من خبراتها الفنية والتدريبية لتطوير كرة القدم في البلاد.