كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو عن استياء أسرة الراحل محمد صبري من عدم تنفيذ مسؤولي نادي الزمالك عددًا من الوعود التي قطعوها على أنفسهم تجاه الأسرة عقب وفاته.

وقال ميدو إن إدارة الزمالك وعدت أسرة الراحل بتوفير معاش دائم، إلى جانب استمرار صرف راتبه من قناة النادي حتى نهاية عقده، إلا أن هذه الوعود لم تُنفذ حتى الآن.

وأضاف أن أبناء محمد صبري حصلوا على وعد بالقيد في قطاع الناشئين بنادي الزمالك، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن، مؤكدًا استياء الأسرة من تكرار هذه الوعود دون تنفيذ.

وكان قد كشفت أماني الشربيني، زوجة محمد صبري نجم الزمالك ومنتخب مصر الراحل، عن تفاصيل تعامل عدد من الشخصيات الرياضية ورموز القلعة البيضاء مع أسرتها عقب وفاة زوجها، مشيرة إلى استمرار تواصل عدد منهم للاطمئنان عليها وعلى أبنائها خلال الفترة الماضية.

ووجهت أماني الشربيني، خلال تصريحات تلفزيونية، الشكر إلى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، مشيدة بموقفه الإنساني وحرصه على التواصل مع الأسرة والاطمئنان عليهم كلما سمحت له ظروفه.

وقالت زوجة محمد صبري: «أود توجيه شكر خاص إلى سيد عبد الحفيظ، فهو إنسان أصيل ويحرص على السؤال عنا كلما سمحت له ظروفه، كما زارنا في المنزل وقدم واجب العزاء لي ولأبنائي».