تلقى منتخب السعودية تحت 17 عامًا خسارة أمام نظيره أوروجواي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للناشئين 2026، المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

وأقيمت المباراة على ملعب أسباير زون، وشهدت منافسة قوية بين المنتخبين، حيث نجح المنتخب السعودي في تسجيل هدفين عن طريق فارس بوشقراء، لكنه لم يتمكن من تفادي الهزيمة أمام المنتخب الأوروجوياني الذي حسم المواجهة لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



وجاءت أهداف منتخب أوروجواي عن طريق بابلو باريرو، بالإضافة إلى هدف عكسي سجله جواد الهاشم بالخطأ في مرماه، وفاكوندو رودريجيز، ليحصد منتخب بلاده أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد المنتخب السعودي عند صفر من النقاط، بينما رفع منتخب أوروجواي رصيده إلى 3 نقاط، ليبدأ مشواره في البطولة بانتصار مهم.

نتائج المجموعة الرابعة في كأس العالم للناشئين

وتضم المجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا منتخبات السعودية وأوروجواي وفرنسا وهايتي.

وشهدت المباراة الأخرى بالمجموعة تحقيق منتخب فرنسا الفوز على نظيره هايتي بنتيجة 3-1، ليحصد الديوك أول ثلاث نقاط لهم في المنافسات، ويتساووا مع أوروجواي في رصيد النقاط.

ترتيب مجموعة السعودية في كأس العالم للناشئين بعد الجولة الأولى:

فرنسا – 3 نقاط – مباراة واحدة. أوروجواي – 3 نقاط – مباراة واحدة. السعودية – 0 نقاط – مباراة واحدة. هايتي – 0 نقاط – مباراة واحدة.

وبهذه النتائج، يتصدر منتخب فرنسا المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن أوروجواي، بينما يتذيل منتخبا السعودية وهايتي الترتيب دون رصيد من النقاط، لتصبح المواجهات المقبلة حاسمة في تحديد فرص التأهل إلى الدور التالي.