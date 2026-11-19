في تجربة تبدو مختلفة على خريطة السينما المصرية، كشف المخرج محمد عصام عن البوستر الرسمي لفيلمه الروائي الطويل «ما قبل الزئير» (Before the Roar)، الذي يراهن من خلاله على تقديم عالم سينمائي مغاير، يجمع بين الفانتازيا الملحمية والمغامرات والصراعات الدامية، في تجربة تعتمد على أبطال من الشباب المصريين، وتقدم معالجة بصرية وتقنية تحمل ملامح أفلام الفانتازيا الأجنبية.

ويبدو «ما قبل الزئير» محاولة لتقديم شكل جديد من الإنتاج السينمائي المصري، سواء على مستوى طبيعة الحكاية أو تصميم العالم الذي تدور فيه الأحداث، إذ تدور القصة في زمن قديم، وسط أجواء ملحمية ومعارك ومطاردات، مع اهتمام واضح بالتفاصيل البصرية والتنفيذ التقني، بما يمنح العمل طابعًا مختلفًا عن الأنماط السائدة في السوق السينمائي المحلي.

ومن أبرز ملامح التجربة أن الحوار داخل الفيلم يأتي باللغة الإنجليزية، مصحوبًا بترجمة عربية، في اختيار يعزز طبيعة العالم الذي يسعى صناع العمل إلى تقديمه، ويمنحه أجواء أقرب إلى الأعمال السينمائية العالمية التي تنتمي إلى نوعية الفانتازيا التاريخية.

وتدور أحداث الفيلم حول «باسم»، قائد جنود بلدة صغيرة، يجد نفسه في مواجهة مع أمير يُدعى «شاهين»، بعدما يطالبه الأخير بتسليم نصف محصول البلدة وعشرين من رجالها، لكن رفض باسم الانصياع لأوامره يشعل مواجهة غير متكافئة، تضع مصير البلدة وأهلها على المحك.

وتتصاعد الأحداث عبر رحلة مطاردة محفوفة بالمخاطر، تمتد بين الغابات والمستنقعات والبحر، حيث يواجه الأبطال تحديات وأخطارًا تتجاوز قوة الجيش الذي يطاردهم، لتأخذ المغامرة أبعادًا أكثر إثارة وتشويقًا.

ويضم الفيلم مجموعة من الوجوه الشابة، في مقدمتهم باسم عصام، وحسام أبو المجد، ونور، ومهاب، ومصطفى عكاشة،ويوسف مجدي، وأحمد مجدي، وأحمد الجبالي، والطفل احمد محمد إلى جانب عدد آخر من الفنانين الشباب، وهو من تأليف وإخراج محمد عصام و إنتاج شركة Palmira ماليزيا.

وحصل الفيلم على موافقة الرقابة على المصنفات الفنية، مع تصنيفه عمريًا لمن هم فوق 16 عامًا، ومن المنتظر طرح الإعلان التشويقي للعمل خلال الفترة المقبلة، للكشف عن مزيد من تفاصيل هذه التجربة التي تسعى إلى تقديم لون سينمائي غير معتاد في السوق المصري.