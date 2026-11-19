انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة منتخب مصر للناشئين ومنتخب اليونان بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة كأس العالم للناشئين.

وفي الدقيقة 23 تعرض لاعب منتخب مصر دانيال تامر للطرد بعد حصوله على الكارت الأصفر الثاني لتدخله على لاعب اليونان ليكمل منتخب مصر المباراة منقوصا.

تشكيل منتخب مصر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة اليونان، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للناشئين، في إطار سعي الفراعنة لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة مشوارهم في البطولة.

تشكيل منتخب مصر أمام اليونان

وجاء التشكيل الأساسي لمنتخب مصر على النحو التالي:

مالك عمرو، عادل علاء، آدم يوسف، محمد السيد، عزت عبد المعز، أحمد بشير، عمر عبد الرحيم، محمد جمال، أحمد صفوت، دانيال تامر، أدهم حسيب.

قائمة البدلاء

وضمت قائمة بدلاء منتخب مصر كلًا من: محمد عبيد، عبد العزيز محمود، أمير حسن، سيف كريم، يوسف عبد الله، زياد سعودي، خالد مختار، أمير أبو العز، خالد محمود، عبد العزيز خالد.

ويدخل منتخب مصر المواجهة بطموح تقديم أداء قوي أمام المنتخب اليوناني، والاستفادة من العناصر الموجودة في التشكيل الأساسي والبدلاء لتحقيق الهدف المنشود في منافسات كأس العالم للناشئين.