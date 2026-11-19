أعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم الخميس، وقوع أضرار مادية ولا إصابات جراء تعرض أحد أبراج المركز المالي بمدينة الرياض لهجوم إرهابي من قبل الميليشيا الحوثية.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني السعودي - في بيان، أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - إن "الدفاع المدني السعودي باشر اليوم حادث تعرض أحد أبراج المركز المالي بمدينة الرياض لهجوم إرهابي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، نتج عنه أضرار مادية في عدد من طوابق البرج ومبانٍ مجاورة، ولا إصابات ولله الحمد".

وأكد المتحدث الرسمي أن هذا الاستهداف العدائي للأعيان المدنية يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويعكس خطورة النهج العدائي الذي تنتهجه الميليشيا الحوثية الإرهابية.

وقد باشرت الجهات المختصة الحادث فور وقوعه، واتخذت جميع الإجراءات والتدابير المعتمدة للتعامل مع مثل هذه الحالات، لحماية الأرواح والممتلكات.