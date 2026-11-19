نظمت جامعة الوادي الجديد قافلة طبية وبيطرية مجانية بقرية بغداد، اليوم الخميس، بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وذلك في إطار دور الجامعة المجتمعي وحرصها على تقديم الخدمات الصحية والبيطرية للمواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

خدمات الكشف الطبي المجاني

وجاءت القافلة تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، وإشراف الدكتور مصطفى محمود مصطفى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس والأساتذة المتخصصين في مختلف المجالات الطبية والبيطرية.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن القافلة الطبية قدمت خدمات الكشف الطبي المجاني للمواطنين في عدد من التخصصات، شملت الأطفال والعظام والباطنة والرمد والجلدية، إلى جانب صرف الأدوية بالمجان للمرضى، بهدف تخفيف الأعباء عن الأسر وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وأضاف أن القافلة البيطرية استهدفت فحص الثروة الحيوانية والداجنة بالقرية، وتقديم الخدمات العلاجية والإرشادية لمربي الماشية، فضلًا عن التوعية بمخاطر الأمراض التي تصيب الحيوانات، وتوزيع الأدوية البيطرية بالمجان، بما يسهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية وتحسين الإنتاج.

وشهدت فعاليات القافلة تنظيم ندوة توعوية بعنوان «الوقاية من الأمراض الفيروسية المشتركة بين الإنسان والحيوان في إطار مفهوم الصحة الواحدة»، حاضر خلالها الدكتورة إيمان شوشة، أستاذ الفيروسات بكلية الطب، حيث تناولت أهمية الوقاية من الأمراض المشتركة وطرق الحد من انتشارها.

وفي ختام القافلة، أعرب أهالي قرية بغداد عن تقديرهم لجامعة الوادي الجديد ورئيسها وأعضاء الفريق الطبي والبيطري المشارك، مثمنين الخدمات المجانية والفحوصات التي جرى تقديمها للمواطنين ومربي الثروة الحيوانية بالقرية.