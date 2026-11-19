أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، الاستعداد لإطلاق مبادرة «نجوم الوادي»، تنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وتحت متابعة عبد الرحمن محمد عبد اللطيف، مدير مديرية التربية والتعليم .

اكتشاف المواهب والقدرات الإبداعية لدى الطلاب

وأوضحت محافظة الوادي الجديد أن المبادرة تستهدف اكتشاف المواهب والقدرات الإبداعية لدى الطلاب، والعمل على تأهيلها وتنميتها في مختلف المجالات العلمية والثقافية والفنية والرياضية وغيرها، بما يسهم في إبراز النماذج الطلابية المتميزة وتشجيع الإبداع والابتكار.

وأضافت أن المبادرة تستهدف طلاب مختلف المراحل التعليمية، من خلال إتاحة الفرصة أمام الموهوبين للمشاركة وإظهار قدراتهم، إلى جانب توفير فرص التأهيل والرعاية اللازمة للطلاب المتميزين، بما يساعدهم على تطوير مهاراتهم وتحقيق المزيد من الإنجازات.

وتأتي المبادرة في إطار اهتمام محافظة الوادي الجديد بالارتقاء بالمنظومة التعليمية، ودعم الأنشطة المدرسية، واكتشاف ورعاية الموهوبين في مختلف المجالات، بما يسهم في إعداد جيل قادر على الإبداع والتميز.