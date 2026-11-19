أعربت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، عن اعتزازها بمشاركة طلاب مدرسة المعصرة الابتدائية في فعاليات الدورة الأولى من المهرجان القومي للمسرح المدرسي، والتي تقام تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، بالتعاون بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم والتعليم الفني.

المهرجان القومي للمسرح المدرسي

وأوضحت محافظ الوادي الجديد أن طلاب مدرسة المعصرة الابتدائية يمثلون قطاع التعليم بالمحافظة خلال فعاليات المهرجان، حيث قدموا العرض المسرحي «لينا»، على خشبة مسرح السامر بالقاهرة، في مشاركة تعكس ما تمتلكه مدارس المحافظة من مواهب طلابية واعدة في المجالات الفنية والثقافية.

ووجّهت المحافظ خالص تمنياتها للطلاب المشاركين وفريق العمل القائم على العرض بدوام التوفيق والتميز، مشيدة بالجهود المبذولة في إعداد العمل المسرحي وخروجه بصورة مشرفة.

وأكدت حنان مجدي أهمية مواصلة اكتشاف المواهب الطلابية ورعايتها، وتوفير الدعم اللازم لها، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتعبير عن قدراتهم وإبداعاتهم، من خلال المشاركة في الفعاليات والمحافل الثقافية والفنية، بما يسهم في تنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم ورفع اسم محافظة الوادي الجديد في مختلف المحافل.