علق الناقد الرياضي عمرو الدردير على تصريحات زوجة الراحل محمد صبري، نجم الزمالك السابق، بشأن عدم الوفاء بالوعود التي قدمها مجلس إدارة النادي لأسرة الراحل، معبرًا عن غضبه مما حدث.

ونشر عمرو الدردير صورة لمحمد صبري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وكتب: «حتى الراجل المحترم ده بعد ما فارق الحياة كل الوعود اللي وعدتوها لأهله طلعت كذب!! اهي دي الحاجه اللي لا يمكن تغتفر أبداً».

وجاء تعليق الدردير عقب تصريحات زوجة محمد صبري، التي كشفت خلالها عن تفاصيل الوعود التي قدمها مجلس إدارة الزمالك لأسرة الراحل، وهو ما أثار حالة من التفاعل، وسط انتقادات بشأن عدم تنفيذ تلك الوعود.

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري المصري

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة يوم الاثنين 23 نوفمبر 2026، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، في لقاء يسعى خلاله الفارس الأبيض لمواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة وحصد النقاط الثلاث.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد خالد بشارة، معقل فريق الجونة، الذي يستضيف المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

ويتطلع الزمالك لتحقيق الانتصار والعودة بالنقاط الثلاث، لمواصلة مشواره في المنافسة على لقب الدوري، وتجنب فقدان المزيد من النقاط خلال المرحلة المقبلة.