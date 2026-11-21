يستعد المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم لخوض مواجهة مهمة مع فريق برشلونة أتلتيك، عندما يلتقي إسبانيول، اليوم السبت، في ديربي كتالونيا، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من المجموعة الثانية بدوري الدرجة الرابعة الإسباني.

حمزة عبد الكريم يقود طموحات برشلونة أتلتيك في ديربي كتالونيا أمام إسبانيول

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فضل برشلونة استمرار حمزة عبد الكريم مع الفريق الرديف للمشاركة في المواجهة المرتقبة، بدلًا من تصعيده إلى الفريق الأول قبل مباراته أمام فياريال، غدًا الأحد، ضمن الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة في حسابات المنافسة على صدارة المجموعة، إذ يتربع برشلونة أتلتيك على القمة متقدمًا بفارق 4 نقاط عن إسبانيول، الذي يمتلك مباراة مؤجلة أمام ناكسارا، صاحب المركز قبل الأخير.

ويسعى الفريق الرديف لبرشلونة إلى استغلال عاملي الأرض والمنافسة المباشرة لتحقيق الفوز، وتوسيع الفارق مع أقرب ملاحقيه، بما يعزز فرصه في إنهاء الموسم على رأس جدول الترتيب.

وكان حمزة عبد الكريم قد انتظم في تدريبات برشلونة أتلتيك، أمس، الجمعة، استعدادًا للديربي، وسط توقعات بوجوده ضمن التشكيل الأساسي، في ظل أهمية المباراة ورغبة الجهاز الفني في الاستفادة من قدراته الهجومية.

ويأتي ظهور المهاجم المصري مع فريقه الإسباني بعد مشاركته مع منتخب مصر في مواجهتي مالاوي، حيث قدم مستويات مميزة بقميص الفراعنة، في خطوة يسعى من خلالها لمواصلة تطوره واكتساب المزيد من الخبرات، تمهيدًا للحصول على فرص أكبر داخل منظومة برشلونة.