

كشفت تقارير صحفية، عن غياب حمزة عبد الكريم، مهاجم نادي برشلونة، عن قائمة الفريق الكتالوني خلال مواجهة فياريال، المقرر إقامتها مساء الأحد بالجولة 13 من منافسات بطولة الدوري الإسباني لموسم 2026-2027.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن حمزة لن يتواجد مع البارسا أمام فياريال بسبب مشاركته مع فريق برشلونة أتلتيك أمام إسبانيول، المقرر إقامتها اليوم، السبت الموافق 21 نوفمبر الجاري 2026.

وأشارت إلى أن المهاجم المصري الشاب خرج من حسابات الألماني هانز فليك، المدير الفني للفريق الكتالوني أمام فياريال بسبب تواجده مع فريق برشلونة أتليتك.

وأوضحت أن حمزة تدرب مع فريق برشلونة أتلتيك خلال اليومين الماضيين وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة ديربي كتالونيا أمام إسبانيول.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة متفوقا بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 30 نقطة.