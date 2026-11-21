أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم "السبت"، عن تعرض ناقلتي نفط لهجومين منفصلين بمقذوف مجهول أثناء عبورهما مضيق هرمز قبالة ساحل خصب أقصى شمال سلطنة عمان .

وذكرت الهيئة في أول تحذير صدر عنها اليوم أن ناقلة أبلغت عن تعرضها في تمام الساعة الخامسة من صباح اليوم (بتوقيت جرينيتش) لهجوم أثناء إبحارها للخروج من مضيق هرمز على بعد 11 ميلاً بحرياً شمالي خصب، حيث أصاب مقذوف مجهول مؤخرة السفينة.

وفي تحذير لاحق، أفادت الهيئة بأن ناقلة أخرى أبلغت عن أن مقذوفاً مجهولاً أصاب غرفة المحرك في الساعة 5:50 من صباح اليوم (بتوقيت جرينيتش) أثناء إيحارها للخروج من مضيق هرمز، على بعد 17 ميلاً بحرياً شمالي خصب أيضاً .

وفي كلا التحذيرين، ذكرت الهيئة البريطانية أنها لم تتلق بلاغات عن وقوع إصابات كما لم تتضح بعد الآثار البيئية .

ودعت الهيئة السفن لتوخي الحذر أثناء إبحارها في المنطقة والإبلاغ عن أي نشاط يُشتبه فيه، بينما تحقق السلطات في هذين الهجومين.

كانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت أمس الجمعة أن نيراناً اشتعلت في ناقلة بعد إصابتها بمقذوف مجهول أثناء إبحارها للخروج من مضيق هرمز، في هجوم وقع على بعد 8 أميال بحرية شمالي خصب.