كريستيانو رونالدو يكشف كواليس استمراره مع منتخب البرتغال

كشف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، كواليس استمراره مع المنتخب الوطني، مؤكدًا أنه كان قد اتخذ قرارًا بالرحيل عقب كأس العالم 2026، بل وأعد رسالة خاصة للجماهير البرتغالية.

كريستيانو

وأوضح رونالدو أن رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم طلب منه خلال رحلة العودة من الولايات المتحدة عقب نهاية المونديال، إعادة النظر في قرار اعتزاله الدولي، مؤكدًا أن الاتحاد كان يرغب في استمراره مع المنتخب.

وأضاف رونالدو أن رئيس الاتحاد طلب منه أيضًا إبداء رأيه في المدرب الحالي للمنتخب، بعدما أخبره بأنه يفكر في اختياره إلى جانب أسماء أخرى، ليرد عليه قائد البرتغال بأنه يرى أن المدرب الحالي سيكون الخيار الصحيح، مؤكدًا أنه شعر بالسعادة عند تقديمه رسميًا، وأن النتائج أثبتت صحة هذا الاختيار.