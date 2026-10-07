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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شريف عبدالفضيل : أرفض المبالغة في إنجاز المنتخب.. ومحمود صلاح «موهبة مُبشرة»

شريف عبد الفضيل
شريف عبد الفضيل
محمد سمير

حذّر شريف عبد الفضيل، المدرب العام لمنتخب مصر للشباب، من المبالغة في الاحتفال بالإنجاز الذي حققه الفراعنة بالتتويج بدورة شمال إفريقيا والتأهل إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا.

وقال عبد الفضيل في تصريحات عبر برنامج «البريمو» على قناة «تن»، مع الإعلامي محمد فاروق، إنه يرفض تضخيم الإنجاز بشكل مبالغ فيه، خاصة أن اللاعبين ما زالوا في بداية مشوارهم مع المنتخبات الوطنية.

وأوضح: «نرفض المبالغة في الاحتفال بالإنجاز الذي حققه المنتخب في دورة شمال إفريقيا والتأهل إلى كأس الأمم الإفريقية، لأن هؤلاء اللاعبين ما زالوا في بداية مشوارهم، وأمامهم الكثير من العمل والتحديات».

وأضاف: «المبالغة وتضخيم الأمر من جانب الإعلام قد يؤثران بالسلب على اللاعبين الصغار، لذلك يجب التعامل معهم بشكل متزن، ومنحهم الثقة والدعم دون وضع ضغوط إضافية عليهم».

وتحدّث المدرب العام لمنتخب مصر للشباب عن محمود صلاح، مؤكدًا أنه أحد العناصر الواعدة في صفوف الفراعنة، وقال: «محمود صلاح لاعب جيد وخامة مبشرة للمنتخب الوطني، وكذلك زملاؤه في الفريق، لكن يجب ألا تكون هناك أي مبالغة أو تضخيم من جانب الإعلام، حتى يستمر اللاعبون في التطور بشكل طبيعي».

وشدّد عبد الفضيل على أهمية البناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية، مع مواصلة العمل على تطوير اللاعبين وتجهيزهم للمراحل المقبلة، بما يخدم مستقبل المنتخبات الوطنية والكرة المصرية.

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