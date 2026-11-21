أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة نيس، المقرر إقامتها في السادسة والربع مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الفرنسي.

وضمت قائمة الفريق الباريسي 21 لاعبًا، يتقدمهم عثمان ديمبيلي وفيتينيا وماركينيوس وجواو نيفيز، إلى جانب المغربي أشرف حكيمي ونونو مينديز وفابيان رويز، استعدادًا للمواجهة التي تشهد وجود المدافع المصري محمد عبد المنعم ضمن صفوف نيس.

وجاءت قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة نيس على النحو التالي:

حراسة المرمى: لوكاس شوفالييه، ماتفي سافونوف، بار.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، لوكاس بيرالدو، ماركينيوس، إيليا زابارني، نونو مينديز، لوكاس هيرنانديز، ويليان باتشو.

خط الوسط: فابيان رويز، فيتينيا، أكليوش، وارن زائير إيمري، سيني مايولو، درو فيرنانديز، جواو نيفيز.

خط الهجوم: فيران، عثمان ديمبيلي، ديزاير دو، ميكا جودتس.