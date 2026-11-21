​تستعد مصر والعالم لمتابعة واحدة من أندر وأبرز الظواهر الفلكية في القرن الحادي والعشرين، مع اقتراب موعد كسوف الشمس الكلي المرتقب يوم الاثنين 2 أغسطس 2027، والذي كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية تفاصيله ومساره، ليضع مدينة الأقصر في صدارة نقاط الرصد العالمية بمدة كلية تصل إلى نحو 6 دقائق و22 ثانية.

​لماذا يُعد كسوف 2027 حدثًا استثنائيًا؟

و​تكتسب الظاهرة أهمية علمية وسياحية مضاعفة لعدة اعتبارات:

​الأطول فوق اليابسة في القرن: بينما يتفوق كسوف 22 يوليو 2009 حسابياً بنحو 15 إلى 16 ثانية في ذروته التي وقعت بالأساس فوق المحيط الهادئ، يبرز كسوف 2 أغسطس 2027 باعتباره الأطول من حيث إمكانية رصده من فوق اليابسة خلال القرن الحادي والعشرين، بمدة قصوى تتجاوز الست دقائق.

​الأقصر.. ذروة الرصد وصفاء السماء: تشهد الأقصر والمناطق القريبة منها في صعيد مصر أطول فترة للكسوف الكلي تصل إلى نحو 6 دقائق و22 ثانية، وسط أجواء صحراوية صيفية تتسم عادة بارتفاع معدلات الصفاء الجوي وقلة السحب في مطلع أغسطس.

​مسار عابر للقارات والدول العربية: ينطلق مسار الكسوف الكلي من شرق المحيط الأطلنطي ويمر بجنوب إسبانيا ومضيق جبل طارق، قبل أن يعبر شمال أفريقيا والشرق الأوسط والقرن الأفريقي عبر المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر، ثم السعودية واليمن والصومال، متجهاً نحو المحيط الهندي، بينما تشهد مناطق واسعة أخرى كسوفاً جزئياً.

​أبعاد علمية وسياحية وتنبيهات الرصد

و​ينتمي الكسوف المرتقب إلى دورة «ساروس 136» الفلكية، ويمنح الباحثين وهواة الفلك نافذة نادرة لدراسة الهالة الشمسية وتأثيرات حجب ضوء الشمس نهاراً على مدار عدة دقائق.

كما يفتح الباب أمام تنشيط السياحة الفلكية والعلمية في صعيد مصر، لا سيما في الأقصر التي تجمع بين الثراء الأثري وموقع الرصد المتميز.

​وفي المقابل، يؤكد الفلكيون والمختصون على ضرورة الالتزام بقواعد الأمان البصري أثناء متابعة الظاهرة، خاصة في المراحل الجزئية للكسوف، عبر استخدام النظارات الشمسية المعتمدة والمخصصة لرصد الكسوف وتجنب النظر المباشر إلى قرص الشمس دون حماية.

«مركز المناخ»: شتاء هذا العام في مصر مختلف بفعل التغيرات المناخية

وكان ​كشف مركز معلومات تغير المناخ عن ملامح الحالة الجوية المتوقعة خلال فصل الشتاء للعام الحالي في مصر، مؤكداً أن الموسم الشتوي سيتسم بطابع مختلف عن المعدلات التقليدية نتيجة تصاعد حدة وتأثيرات التغيرات المناخية.

​أبرز ملامح شتاء العام الحالي

​ميل حراري نحو الدفء النسبي: تشير التوقعات المناخية الصادرة عن المركز إلى أن السمة الغالبة لشتاء هذا العام ستتمثل في تسجيل درجات حرارة تميل نحو الدفء النسبي مقارنة بالمعدلات المناخية المعتادة في مثل هذا التوقيت من العام.

​تأثير التغيرات المناخية: أوضح المركز أن هذا التباين في الطبيعة الحرارية للفصل يعود إلى قوة التغيرات المناخية والظواهر الجوية العالمية التي باتت تنعكس بوضوح على أنماط الفصول الأربعة في المنطقة.