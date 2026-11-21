انطلق تصوير مسلسل «في حتة تانية» اسم مؤقت، استعدادًا للمنافسة ضمن موسم دراما رمضان 2027، حيث ينتمي العمل إلى فئة الدراما الاجتماعية الشعبية، ضمن 15 حلقة.

المسلسل بطولة الفنان محمد فراج، وأحمد مجدي، وصابرين، وسماح أنور، إلى جانب مجموعة أخرى من الفنانين.

قصة مسلسل “فى حتة تانية”

«في حتة تانية» من تأليف محمد رجاء، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل، ومن المنتظر أن يقدم العمل تجربة مختلفة في الدراما الاجتماعية الشعبية خلال الموسم الرمضاني المقبل.

تدور أحداث مسلسل «فى حتة تانية» في إطار اجتماعي داخل إحدى المناطق الشعبية، حول شخصية يجسدها الفنان محمد فراج، يعمل مالكًا لمطعم قديم، وتتداخل تفاصيل حياته مع مجموعة من العلاقات الأسرية المعقدة، التي تضعه في مواجهة العديد من الخلافات والصراعات العائلية.

وتشهد الأحداث تطورات متلاحقة من خلال العلاقات بين الأشقاء، إذ يجسد الفنانون أحمد مجدي ومحمد علي رزق وعابد عناني شخصيات أشقاء محمد فراج، لتكشف هذه العلاقات عن مجموعة من المواقف الإنسانية والاجتماعية التي تشكل المحور الرئيسي للعمل.

يضم المسلسل مجموعة من الفنانين، إلى جانب محمد فراج، من بينهم صابرين، وسماح أنور، وأحمد مجدي، ومي الغيطي، ومحمد علي رزق، وعابد عناني، من تأليف محمد رجاء، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل، ومن المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027.