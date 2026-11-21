أُصيب 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ربع نقل بطريق بحيرة قارون بمحافظة الفيوم بالقرب من شركة الملاحات، ما أسفر عن إصابتهم بإصابات استدعت نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.



بلاغ بوقوع حادث تصادم بطريق بحيرة قارون

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ربع نقل بطريق بحيرة قارون، قبل شركة الملاحات، ووجود عدد من المصابين جراء الحادث وعلى الفور، جرى التعامل مع البلاغ، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، للعمل على نقل المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعيات الحادث.



نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وإجراء الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالتهم الصحية وتحديد طبيعة الإصابات وفي السياق ذاته، اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجرى تحرير محضر بالحادث، وإخطار الجهات المختصة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابساته.