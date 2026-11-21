أكد رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة، أن تزاحم المواطنين وذوي الهمم على بعض مكاتب الوحدات الاجتماعية لاستلام الكروت الجديدة لمعاش تكافل وكرامة يعد سوء سلوك من بعض المواطنين.

وقال وكيل وزارة التضامن بالجيزة، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه تم التنسيق مع رؤساء الوحدات الاجتماعية ومديري الإدارات، لتوزيع أسماء المستهدفين من معاش تكافل وكرامة لتوزيع الكروت الجديدة الخاصة بهم، وفقا لجدول معد مسبقا بالحروف الأبجدية، لاستدراج المشكلة ومواجهة الازدحام والتسهيل على المواطنين.

وأضاف السمان أن مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة قامت بزيادة وضخ هياكل وظيفية إضافية في الوحدات التي شهدت إقبالا كبيرا للمساعدة في حل المشكلة ومواجهة الازدحام، كما تم السماح لبعض المتطوعين من الجمعيات والمؤسسات الخيرية للمساعدة في تنظيم دخول وخروج المواطنين فقط خارج الوحدة، وبدون السماح بالتواجد في داخل مقر الوحدات الاجتماعية.

وناشد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالجيزة، المواطنين الالتزام بالأيام المخصصة للحروف الأبجدية لاستلام كروت معاش تكافل وكرامة والرقم السري وفقا للمستحق بنفسه، مؤكدا أن أموال المعاش المستحقة على الكروت ويمكن سحبها في أي وقت عقب تسليم الأوراق واستلام الكروت الجديدة والأرقام السرية.