أعلنت محافظة الوادي الجديد تنفيذ حملات نظافة مكثفة بعدد من الأحياء والمناطق السكنية بمدينة الخارجة، لرفع تراكمات القمامة والمخلفات الزراعية، وإزالة الإشغالات والعشوائيات، وذلك في إطار جهود تحسين مستوى النظافة العامة والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.



رفع المخلفات والاشغالات من الشوارع

وأوضحت المحافظة أن الحملات نُفذت تنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، وتعليمات جهاد المتولي، رئيس مركز ومدينة الخارجة، وبمتابعة ميدانية من إبراهيم عبيد الله، سكرتير عام المركز.

وشملت الأعمال تنفيذ حملات كنس للشوارع ورفع تراكمات القمامة والمخلفات الزراعية بعدد من المناطق، تضمنت حي الزهور، وحي الأمل، وتقسيمات المعلمين، وحي السلام، وحي المروة، إلى جانب إزالة الإشغالات والبؤر العشوائية من محيط العمارات السكنية بحي المروة.

وأكدت محافظة الوادي الجديد استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات بشكل يومي بمختلف قطاعات مدينة الخارجة، مع تكثيف المتابعة الميدانية للتعامل مع تجمعات القمامة والإشغالات، والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والمناطق السكنية.

وناشدت المحافظة المواطنين ضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية، والالتزام بإلقاء المخلفات في الأماكن المخصصة لها، وعدم إلقائها بالشوارع، حفاظًا على البيئة والصحة العامة.