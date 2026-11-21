أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة استمرار جهود المحافظة لدعم وتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمختلف المراكز والمدن مشيرًا إلى أهمية التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في توفير الاحتياجات الطبية للمستشفيات خاصة بالمناطق النائية.

وأوضح محافظ الجيزة أن مستشفى الواحات البحرية المركزي شهدت تنفيذ مبادرة مجتمعية لتوفير أجهزة وتجهيزات طبية بقيمة إجمالية بلغت نحو ٢ مليون جنيه.

ولفت المحافظ إلى أن المبادرة تضمنت توفير ٥ حضانات للأطفال المبتسرين وحديثي الولادة، إلى جانب تجهيز غرفة الأطفال المبتسرين فضلًا عن توفير ١٤ جهازًا وتجهيزًا طبيًا بما يعزز قدرة المستشفى على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للحالات المختلفة.

وأضاف المحافظ أن التجهيزات المقدمة تشمل جهاز تنفس صناعي، وجهاز منظار حنجري للكبار، وجهاز صدمات كهربائية، وجهاز شفط للأطفال، وجهاز مونيتور للكبار وجهاز قياس ضغط رقمي إلى جانب مستلزمات طبية أخرى.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المبادرة تمثل إضافة مهمة للإمكانات الطبية بمستشفى الواحات البحرية المركزي وتسهم في توفير الرعاية اللازمة للأطفال حديثي الولادة والمبتسرين فضلًا عن تخفيف مشقة انتقال أهالي الواحات البحرية إلى المستشفيات خارج المركز للحصول على الخدمات الطبية المتخصصة.

ومن جانبه أوضح الدكتور صبري شاكر رئيس مركز الواحات البحرية أن التجهيزات مقدمة من مؤسسة دليل الخير للتنمية المجتمعية بالتنسيق الكامل مع مديرية الشؤون الصحية بالجيزة وذلك في إطار دعم الإمكانات الطبية للمستشفى وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لأهالي الواحات البحرية.