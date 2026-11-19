قامت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة برفع كفاءة النظافة بشارع بطئ محور عرابي بالمنيرة الغربية وشارع ترعة السواحل بالوراق وشارع التأمينات بإمبابة، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بتحسين مستوى النظافة والمظهر العام بنطاق احياء الجيزة.

حيث وجه اللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات من بطئ محور عرابي وشارع ترعه السواحل والتأمينات.

وأكد عاطف شعبان مدير عام النظافة بأنه تم الدفع بالمعدات والسيارات وفرق عمال نظافة، حيث أسفرت الحملة عن رفع مخلفات الرتش ببطئ محور عرابي حي المنيرة الغربية وكذلك شارع ترعة السواحل حي الوارق وكذلك شارع التأمينات حي إمبابة.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بتحسين الرؤية البصرية والجمالية وجودة الخدمات والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسرعة التعامل معها وإزالتها فورا.