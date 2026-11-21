استقبل الشيخ محمد مسلم يونس رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، اليوم، الدكتورة لبنى السيد علي مدير عام الخدمات ورعاية الطلاب بالمنطقة، في أول يوم لاستلامها مهام عملها بالمنطقة.

وخلال اللقاء رحّب الشيخ محمد مسلم، بالدكتورة لبنى متمنياً لها دوام التوفيق والسداد في مهمتها الجديدة، مؤكداً أن المنطقة ترحب بكل الكفاءات المخلصة التي تسعى لخدمة أزهرنا الشريف وأبنائنا الطلاب بالوادي الجديد.

كما ناقش معها خطة العمل خلال المرحلة المقبلة وسبل الارتقاء بالعلوم الثقافية ورعاية الطلاب والاهتمام بالأنشطة الطلابية والثقافية والرياضية، واكتشاف المواهب وتنميتها في جميع معاهد المنطقة.

من جانبها أعربت الدكتورة لبنى السيد علي عن سعادتها البالغة بالعمل بمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، وعن خالص شكرها وتقديرها لرئيس المنطقة على حسن الاستقبال، مؤكدة أنها ستبذل قصارى جهدها لخدمة العملية التعليمية وأبنائنا الطلاب.

وفي ختام اللقاء، قام رئيس المنطقة بمرافقتها في جولة تعريفية بديوان عام المنطقة، للتعرف على الإدارات المختلفة وطبيعة العمل بها.