انطلقت بمنطقة الوادي الجديد الأزهرية تصفيات الموسم الثالث من مسابقة «روّاد العربية» للإعراب والتصريف، للعام الدراسي 2026/2027، وسط أجواء تنافسية بين الطلاب، بهدف اكتشاف المواهب اللغوية المتميزة وتنمية مهاراتهم في قواعد اللغة العربية والنحو والصرف.



تعزيز قدرات الطلاب في الإعراب والتصريف

وتستهدف المسابقة تعزيز قدرات الطلاب في الإعراب والتصريف، وقياس مستوى تمكنهم من قواعد اللغة العربية، وتشجيعهم على التعمق في علومها، فضلًا عن ترسيخ الاعتزاز باللغة العربية باعتبارها لغة القرآن الكريم وأحد أهم مكونات الهوية الثقافية.

وشهدت التصفيات تشكيل لجنة للتحكيم ضمت فضيلة الشيخ محمد مسلم يونس، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، والدكتورة انتصار بخيت، منسق عام المبادرة ومدير إدارة التوجيه الفني.

وجاءت فعاليات المسابقة بمتابعة وإشراف عبد الظاهر علي سعيد، موجه عام اللغة العربية بالمنطقة، وبمشاركة القائمين على توجيه وتعليم اللغة العربية بالمعاهد الأزهرية.

وتأتي مسابقة «روّاد العربية» في إطار اهتمام الأزهر الشريف برعاية المتفوقين والموهوبين، واكتشاف القدرات الطلابية في علوم اللغة العربية، والعمل على صقل مهاراتهم اللغوية والنحوية من خلال المنافسات العلمية التي تتيح لهم إبراز قدراتهم والتنافس على التميز.

وتسعى المسابقة إلى إعداد جيل من الطلاب المتمكنين من اللغة العربية وقواعدها، وتعزيز ارتباط النشء بلغة الضاد، بما يسهم في الحفاظ على مكانتها وتنمية مهارات التعبير والتفكير اللغوي لدى الطلاب.

ومن المقرر أن تسهم التصفيات في تحديد الطلاب المتميزين الذين يمتلكون المهارات اللازمة للمنافسة في المراحل التالية من المسابقة، وسط تمنيات منطقة الوادي الجديد الأزهرية لجميع المشاركين بالتوفيق والتميز.