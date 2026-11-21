لقى عنصر إجرامي محكوم عليه بالسجن المؤبد مصرعه فى تبادل إطلاق مع قوة أمنية خلال حملة بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا شمال قنا.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وجاءت الحملة عقب تقنين الإجراءات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المتهم المطلوب على ذمة عدد من القضايا.

وكانت قوة أمنية توجهت إلى قرية السمطا لضبط عنصر اجرامى مطلوب لتنفيذ حكم بالمؤبد، وأثناء محاولة ضبطه بادر بإطلاق النار ما دفع القوات للرد، ونتجمع عنها مصرعه فى الحال.



وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

