كشفت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي عن تعرضها لإصابة في قدمها، إثر حادث سقوط تعرضت له أثناء توجهها لتجديد جواز سفرها، ما تسبب في إصابتها بتمزق من الدرجة الثالثة، الأمر الذي اضطرها إلى الالتزام بالراحة وعدم تحميل قدمها أي وزن لفترة من الوقت.

وتحدثت عبير الشرقاوي في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»، عن تطورات حالتها الصحية، مؤكدة أنها لا تزال تشعر بالألم نتيجة الإصابة، وتضطر إلى ارتداء جبيرة لتثبيت القدم ومساعدتها على التعافي، مشيرة إلى أنها تنتظر تحسن حالتها الصحية خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أنها تحمد الله على كل شيء، وتتمنى أن تمر فترة الإصابة بسلام، وأن تستعيد قدرتها على الحركة في أقرب وقت، حتى تتمكن من استكمال حياتها بشكل طبيعي وتحقيق خططها التي اضطرت إلى تأجيلها بسبب الحادث.

كانت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي أعلنت تفاصيل إصابتها من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أوضحت فيه أنها تعرضت لالتواء مفاجئ في قدمها أثناء توجهها لإنهاء إجراءات تجديد جواز السفر، قبل أن تسقط على السلم، ما أسفر عن إصابتها بتمزق من الدرجة الثالثة.

وقالت الفنانة المعتزلة إن الإصابة استدعت عدم وضع قدمها على الأرض لمدة 15 يومًا، وهو ما تسبب في تعطل عدد من خططها الشخصية، وعلى رأسها رحلة أداء مناسك العمرة، التي كانت تستعد لها منذ فترة، وحرصت على ترتيب جميع تفاصيلها، بما في ذلك زيارة الأماكن المقدسة.

وأعربت عبير الشرقاوي عن حزنها لعدم تمكنها من أداء العمرة في موعدها المحدد، خاصة أنها كانت متحمسة للغاية لهذه الرحلة، إلا أن ظروفها الصحية حالت دون سفرها، واضطرتها إلى تأجيل خططها لحين تحسن حالتها وقدرتها على الحركة بصورة طبيعية.

وتفاعل عدد من متابعي الفنانة المعتزلة مع خبر إصابتها، متمنين لها الشفاء العاجل وتجاوز هذه الأزمة الصحية سريعًا، وأن يمنحها الله الصحة والعافية، وأن تتمكن من أداء مناسك العمرة وزيارة الأماكن المقدسة في أقرب فرصة.

وتعد عبير الشرقاوي من الفنانات اللاتي ابتعدن عن الساحة الفنية واعتزلن التمثيل، بعدما شاركت في عدد من الأعمال الدرامية، قبل أن تتجه إلى الابتعاد عن الأضواء، وتظهر من وقت لآخر عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لمشاركة متابعيها بعض تفاصيل حياتها وآرائها في مختلف الموضوعات.