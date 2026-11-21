حرصت الفنانة إليسا على مشاركة جمهورها الاحتفال بعيد ميلاد المطربة اللبنانية الكبيرة فيروز، الذي يحل اليوم السبت 21 نوفمبر 2026، ووجهت لها كلمات حملت الكثير من الإعجاب والتقدير لمسيرتها الفنية، وما تمثله من قيمة استثنائية في تاريخ لبنان والموسيقى العربية.

ونشرت عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، استحضرت إليسا مكانة فيروز التي تجاوزت حدود الفن، مشيرة إلى ارتباط صوتها بتاريخ وطن بأكمله، ومكانتها التي لا تتأثر بمرور السنوات.

وقالت إليسا في رسالتها: «كل سنة وأنتِ أيقونة ما بيطالها الزمن وصوت وذاكرة وتاريخ بلد كاملة.. الله يطول بعمرك وتبقي أحلى ما قدّمه الوطن للدنيا».



ولاقى منشور إليسا تفاعلاً واسعاً من المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين شاركوا في الاحتفاء بهذه المناسبة السنوية، مستذكرين أبرز محطات فيروز الغنائية والمسرحية التي شكّلت جزءاً أصيلاً من الهوية الثقافية والتراثية للبنان والعالم العربي.

وولدت الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز، والتي حملت اسم نهاد وديع حداد، في 21 نوفمبر من عام 1935، وبعد ولادتها، انتقل والديها من قرية جبل الأرز الواقعة في قضاء الشوف بلبنان، إلى حي زقاق البلاط في العاصمة بيروت.

وهى فى الثانية عشرة من عمرها انضمت الفنانة الكبيرة فيروز، إلى الإذاعة اللبنانية لتغني في الكورس تحت قيادة الموسيقي محمد فليفل، وكان أول راتب لها في الإذاعة اللبنانية كمغنية كورال، يقدر بـ100 ليرة لبنانية.

والفنان الكبير حليم الرومي، مدير الإذاعة اللبنانية، هو من أطلق عليها الاسم الفني فيروز، وكان لقاؤها بالأخوين الرحباني عاصي ومنصور، بمثابة انطلاقتها في عالم الغناء، وقدمت بصحبتهما العديد من الأغنيات.

وتزوجت الفنانة فيروز عام 1955 من عاصي الرحباني، وأنجبت أبنائها الملحن زياد الرحباني، و«هالي»، الذي أصيب بمرض وهو صغير شل حركته، و«ليال»، التي توفيت عام 1988، والمخرجة «ريما».

وانفصلت فيروز، عن الفنان عاصي الرحباني، وهو الانفصال الذي أحدث ضجة كبيرة في الوسط الفني، لاسيما بعد نجاحهما سويًا في عالم الغناء الذي وصل للعالمية، وحققت ألبوماتها مبيعات مليونية.

وقدمت الفنانة فيروز ما يزيد على 800 أغنية، فضلًا عن مشاركتها في نحو 15 مسرحية غنائية، والمشاركة في في 3 أفلام سينمائية «بياع الخواتم»، و«سفر برلك»، و«بنت الحارس».