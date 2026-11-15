محمد يحيى وإليسا.. ثنائية موسيقية عنوانها الإحساس والنجاح الممتد لسنوات

تواصل الثنائية الفنية التي تجمع الملحن محمد يحيى بالنجمة اللبنانية إليسا تأكيد حضورها كواحدة من التجارب الموسيقية المميزة في مشوارها الغنائي، بعدما أثمرت سنوات من التعاون عن مجموعة من الأغنيات التي حققت نجاحًا جماهيريًا وتركت بصمة واضحة لدى جمهورها، لتؤكد أن العلاقة بين الطرفين تتجاوز حدود التعاون التقليدي، وتصل إلى حالة من التفاهم الفني والانسجام الموسيقي.

ومع أحدث تعاوناتهما في ألبوم إليسا الأخير، من خلال أغنيتي «ليل يا ليل» و«ما تلاقيناش»، عاد محمد يحيى ليؤكد قدرته على تقديم ألحان تتماشى مع الحالة الفنية والوجدانية التي تتميز بها إليسا، حيث لاقت الأغنيتان تفاعلًا واسعًا من الجمهور وحضورًا لافتًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في امتداد لسلسلة النجاحات التي جمعتهما على مدار سنوات.

ما يميز تجربة محمد يحيى مع إليسا هو قدرته على فهم عالمها الموسيقي واستيعاب طبيعة إحساسها، فهو لا يقدم مجرد لحن يتناسب مع صوتها، وإنما يبدو وكأنه يدرك جيدًا المساحة الشعورية التي تريد الوصول إليها في كل أغنية، وما تحتاجه من تفاصيل موسيقية لتوصيل رسالتها إلى الجمهور.

ويمتلك محمد يحيى أسلوبًا خاصًا يجمع بين العمق والبساطة، وهي معادلة ليست سهلة في عالم التلحين، إذ يستطيع التعبير عن أدق المشاعر الإنسانية من خلال جمل لحنية قريبة من الأذن والوجدان، بعيدًا عن التعقيد أو الاستعراض الموسيقي، وهو ما يمنح أعماله مساحة أكبر للوصول إلى المستمع والتفاعل معه.

وعندما تلتقي ألحانه بصوت إليسا، تتشكل حالة فنية تحمل الكثير من الصدق والشجن والإحساس، وهي العناصر التي تمثل جانبًا أساسيًا من هوية إليسا الغنائية، وتجعل هذا التعاون قادرًا على تقديم أغنيات تظل حاضرة في ذاكرة الجمهور.

لم تأتِ هذه الكيمياء الفنية من فراغ، بل تأسست عبر سنوات من التعاون أثمرت عن عدد كبير من الأغنيات التي حققت حضورًا جماهيريًا، من بينها «تعبت منك»، و«بطلي تحبيه»، و«هنغني كمان وكمان»، و«العقد»، و«إلى كل اللي بيحبوني»، و«مكتوبة ليك»، و«أسعد واحدة»، و«قد الأيام»، و«كل يوم أحلى يوم»، وغيرها من الأعمال التي شكلت محطات مهمة في مشوار إليسا.

وتكشف هذه القائمة عن قدرة محمد يحيى على التنوع في تقديم الألحان، ومواكبة المراحل الفنية المختلفة التي مرت بها إليسا، مع الحفاظ على الروح الموسيقية التي تتناسب مع شخصيتها وصوتها، وهو ما ساهم في استمرار هذا التعاون وتجدد نجاحه من عمل إلى آخر.

ومن أبرز ما يميز الملحن محمد يحيى أنه ينتمي إلى مدرسة الفنانين الذين يفضلون أن تتحدث أعمالهم عنهم، بعيدًا عن الضجيج الإعلامي أو السعي المستمر إلى الظهور، واضعًا تركيزه الأساسي على الموسيقى وجودة ما يقدمه.

فهو من الملحنين الذين يعملون بهدوء، ويتركون للألحان مهمة الوصول إلى الجمهور، دون افتعال حضور أو صناعة ضجة لا ترتبط بالعمل الفني نفسه، وربما يكون هذا النهج أحد أسرار استمراره وقدرته على بناء رصيد موسيقي متنوع مع عدد من النجوم، وفي مقدمتهم إليسا.

تبدو تجربة محمد يحيى مع إليسا نموذجًا للتعاون الفني القائم على التفاهم والثقة ومعرفة تفاصيل الطرف الآخر، فالأمر لا يتعلق فقط بأغاني ناجحة أو ألحان حققت انتشارًا، وإنما بقدرة ملحن على قراءة إحساس مطربة وفهم ما تريد التعبير عنه موسيقيًا، ليقدم لها أعمالًا تحمل هويتها وتصل إلى جمهورها. ومع استمرار هذه الثنائية، يبقى محمد يحيى أحد الأسماء التي تركت بصمة مهمة في مشوار إليسا الغنائي.

وتعاون الملحن محمد يحيى في مشواره الغنائى مع عدد من النجوم منهم عمرو دياب ومحمد حماقى واليسا وجورج وسوف وتامر حسنى وراغب علامة وآمال ماهر وتامر حسنى وبهاء سلطان وغيرهم.