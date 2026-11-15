غدًا.. انطلاق الدورة 12 من ملتقى القاهرة السينمائي بمشاركة 17 مشروعًا من 12 دولة

يطلق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، غدًا الاثنين 16 نوفمبر 2026، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، فعاليات الدورة الثانية عشرة من «ملتقى القاهرة السينمائي» (Cairo Film Connection)، بإدارة الباحث والمحلل السينمائي محمد حسين، وذلك بفندق سوفيتيل القاهرة داون تاون النيل، ضمن فعاليات الدورة الثامنة من «أيام القاهرة لصناعة السينما»، برئاسة الناقد الفني محمد سيد عبد الرحيم، والمقامة في إطار الدورة السابعة والأربعين للمهرجان، التي تحتفي هذا العام بمرور خمسين عامًا على انطلاق دورته الأولى عام 1976.

وتشهد الدورة الجديدة مشاركة 17 مشروعًا سينمائيًا من 12 دولة، بمشاركة 35 شركة، فيما يقدم الملتقى 50 جائزة وفرصة دعم، بقيمة إجمالية تبلغ 388 ألفًا و300 دولار أمريكي، تتوزع بين منح نقدية وخدمات فنية وإنتاجية، في واحدة من أكبر حزم الدعم التي يقدمها الملتقى للمشروعات السينمائية العربية.

ويُعد ملتقى القاهرة السينمائي إحدى المنصات المهنية الرئيسية لدعم الأفلام العربية في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج، من خلال جمع صناع المشروعات بالمنتجين والممولين والموزعين والمؤسسات السينمائية، وتوفير فرص للتعاون والإنتاج المشترك، إلى جانب الخدمات الفنية والمهنية التي تساعد على استكمال الأفلام ووصولها إلى الأسواق والمهرجانات الدولية.

حسين فهمي: نواصل الاستثمار في المواهب العربية

وأكد الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن ملتقى القاهرة السينمائي يمثل أحد أهم مسارات المهرجان لدعم صناعة السينما العربية، من خلال إتاحة فرص حقيقية أمام أصحاب المشروعات لتطوير أفكارهم والوصول بها إلى مرحلة الإنتاج.

وقال فهمي إن المهرجان يحرص على تعزيز مكانة القاهرة وجهةً رئيسية لصناع السينما العرب، ومساحة تلتقي فيها المواهب الجديدة بالخبرات المهنية والمؤسسات الداعمة، مؤكدًا أن الاستثمار في المشروعات الواعدة يسهم في إثراء الإنتاج السينمائي العربي، ويفتح أمام أصحابه فرصًا أوسع للوصول إلى الجمهور والأسواق الدولية.

وأعرب عن تطلعه إلى أن تسفر الدورة الجديدة عن شراكات إنتاجية مثمرة، وأن تواصل الأفلام التي يدعمها الملتقى حضورها في المهرجانات الدولية، بما يعكس تنوع التجارب والرؤى السينمائية في المنطقة العربية.

محمد حسين: دعم يتجاوز الجوائز

من جانبه، قال الباحث والمحلل السينمائي محمد حسين، مدير ملتقى القاهرة السينمائي، إن الدورة الثانية عشرة تواصل البناء على ما حققته الدورات السابقة في دعم المشروعات العربية، من خلال توفير بيئة مهنية تجمع صناع الأفلام بشركاء الصناعة، وتساعدهم على تطوير مشروعاتهم وتجاوز التحديات الفنية والإنتاجية.

وأوضح أن مشاركة 17 مشروعًا من 12 دولة تعكس تنوع الرؤى والأساليب السينمائية، وتتيح فرصًا للتواصل وتبادل الخبرات وبناء شراكات جديدة بين صناع أفلام ينتمون إلى خلفيات وتجارب مختلفة.

وأضاف أن قيمة الملتقى تمتد من الجوائز والمنح إلى توفير خدمات التطوير والإنتاج وما بعد الإنتاج، وإتاحة التواصل المباشر مع المؤسسات السينمائية والأسواق والمختبرات الدولية، بما يعزز فرص استكمال المشروعات ووصولها إلى الجمهور.

وأشار حسين إلى أن إجمالي الجوائز وفرص الدعم المقدمة هذا العام يبلغ 388 ألفًا و300 دولار، منها 163 ألفًا و500 دولار جوائز نقدية، و224 ألفًا و800 دولار خدمات عينية، مؤكدًا أن هذا الدعم يعكس اتساع شبكة الشراكات التي تربط الملتقى بالمؤسسات والشركات العاملة في صناعة السينما.

وأعرب عن تطلعه إلى مواصلة تطوير آليات الدعم والإرشاد المهني، وتعزيز دور ملتقى القاهرة السينمائي منصةً تربط المواهب العربية بالمنتجين والممولين والخبراء، وتفتح أمام مشروعاتهم مسارات جديدة للتعاون والإنتاج المشترك.

17 مشروعًا في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج

وتضم قائمة المشروعات المشاركة في الدورة الثانية عشرة 17 مشروعًا سينمائيًا، تتوزع بين مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج، وتتنوع بين الأفلام الروائية والوثائقية، بما يعكس تعدد القضايا والاتجاهات الفنية التي تشغل صناع السينما العرب.

وتشمل القائمة مشروعات «ليلة خاصة»، و«اخرجي يا عطيات»، و«عزيزي تاركوفسكي»، و«ناس الكباين»، و«في بلاد الخزامى»، و«عسل وجنون»، و«نايلاند»، و«رضا»، و«محطة النهاية»، و«الراحل»، و«خلف الأسوار»، و«قصة جبل»، و«بحر السنة»، و«رقم غير واضح»، إلى جانب «هش»، و«أن تكبر مرتين (أمل)»، و«أطيافهم لم تغادر البيت».

ويتيح الملتقى لأصحاب المشروعات عرض أفلامهم أمام ممثلي شركات الإنتاج والتمويل والتوزيع والمؤسسات السينمائية، ومناقشة احتياجاتها الفنية والإنتاجية، بما يساعد على تطويرها وفتح فرص جديدة للشراكة والدعم.

50 جائزة وفرصة دعم

وتشهد الدورة الثانية عشرة تقديم 50 جائزة وفرصة دعم بقيمة إجمالية تبلغ 388 ألفًا و300 دولار أمريكي، تشمل منحًا نقدية بقيمة 163 ألفًا و500 دولار، وخدمات عينية بقيمة 224 ألفًا و800 دولار.

وتتنوع الخدمات المقدمة بين تطوير السيناريوهات والمشروعات، والدعم الإنتاجي، والتصوير والمونتاج وتصحيح الألوان والمكساج، وغيرها من خدمات ما بعد الإنتاج، فضلًا عن فرص المشاركة في الأسواق والمختبرات السينمائية الدولية خلال عام 2027.

وتضم قائمة الجهات الداعمة لجنة الأفلام القطرية، وشبكة راديو وتليفزيون العرب (ART)، وكادر، ولاجوني للإنتاج السينمائي، والسينما العراقية، ورايز ستوديوز، وإيه إتش ميديا، وترافلرز، واتحاد المنتجين الأرمن (PFFP)، وستارز ميديا، إلى جانب عدد من المؤسسات والشركات المتخصصة في الخدمات السينمائية.

كما تشمل الجهات المقدمة للخدمات العينية دي تي إس، وشيفت ستوديو، وفيدباك، وسينيتك، وإرث، وباريدوليا للإنتاج، ونقطة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والمصنع، وستوديو كالت، وسرد، وإيه إيه فيلمز، وآراب أمريكان كاستنج، وصالون الإنتاج المشترك، وقافلة بين السينمائيات، إلى جانب أسواق ومختبرات سينمائية دولية توفر فرصًا للتطوير والتدريب والتواصل المهني.

وتعكس هذه الشراكات اتساع شبكة المؤسسات الداعمة للملتقى، وتنوع الخدمات التي تتيحها للمشروعات في مراحل إنتاجها المختلفة، بما يسهم في تعزيز فرص استكمال الأفلام ووصولها إلى الأسواق العربية والدولية.

ويُقام ملتقى القاهرة السينمائي ضمن برنامج الدورة الثامنة من «أيام القاهرة لصناعة السينما»، التي تستمر فعالياتها حتى 19 نوفمبر الجاري، وتضم مجموعة من اللقاءات المهنية والورش والمحاضرات والمبادرات الداعمة لصناع السينما، في إطار اهتمام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بتطوير الصناعة وتعزيز التعاون بين مختلف أطرافها.

عن ملتقى القاهرة السينمائي

يُعد «ملتقى القاهرة السينمائي» منصة مهنية لدعم مشروعات الأفلام العربية الطويلة، الروائية والوثائقية، في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج. ويتيح لصناعها فرص التواصل مع المنتجين والممولين والموزعين وصناديق الدعم والمؤسسات السينمائية الدولية، إلى جانب تقديم الجوائز والمنح والخدمات الفنية والإنتاجية، بما يعزز فرص الإنتاج المشترك ويساعد المشروعات الواعدة على استكمال رحلتها إلى الشاشة.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُقام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويحتفي هذا العام بمرور خمسين عامًا على انطلاق دورته الأولى عام 1976.

ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، ويحمل الاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، ويواصل دوره منصةً دوليةً للتبادل الثقافي والاحتفاء بالفن السينمائي ودعم صناعته ومواهبه.