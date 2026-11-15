أنطوان زند: زوجتي سندي ونحتفل بعيد زواجنا الستين

تحدث الموزع السينمائي أنطوان زند، خلال ندوة تكريمه على هامش فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن إيرادات الأفلام المصرية والأجنبية خلال عام 2025، مستعرضا إحصائيات توضح الفارق بين إيرادات الإنتاج المحلي والأمريكي، ورافضا فكرة أن الأفلام الأمريكية تنافس نظيرتها المصرية على الجمهور أو تستحوذ على جزء من حصتها في السوق.

وأوضح زند أن طبيعة سوق العرض السينمائي اختلفت كثيرا عما كانت عليه في الماضي، حين كانت دور العرض تتميز بمساحاتها الكبيرة وأعدادها المحدودة، قبل ظهور المجمعات السينمائية متعددة الشاشات، التي أصبحت تتيح عرض أكثر من فيلم في المكان نفسه، مشيرا إلى أن بعضها يضم 13 أو 20 قاعة عرض.

الأفلام المصرية والأمريكية

وأكد أن الأفلام المصرية والأمريكية يمكن أن تتكامل داخل السوق السينمائي، مستشهدا بتوزيع المجمعات السينمائية في مناطق مثل 6 أكتوبر والتجمع، وما تضمه من وجهات متنوعة، من بينها سيتي سكيب بلازا وأركان ومول مصر ومول العرب، وهو ما يسهم في تحقيق التوازن في حركة العرض وتنوع الخيارات أمام الجمهور.

وعلى جانب آخر، تطرق أنطوان زند إلى دور زوجته في مساندته طوال مشواره المهني، مؤكدا أن دعمها كان له أثر كبير في نجاحه، رغم ابتعاد مجال عملها عن السينما، حيث كانت تعمل في السفارة الأمريكية، وكشف أنهما يحتفلان هذا العام بمرور 60 عاما على زواجهما.