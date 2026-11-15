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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أضرار خطيرة .. ماذا يحدث عند الإفراط في تناول الجبنة الرومي ؟

جبنة رومي
جبنة رومي
قسم المرأة

رغم مذاق الجبنة الرومي المميز واحتوائها ايضًا على البروتين والكالسيوم، فإن الإفراط في تناولها قد يسبب أضرارًا صحية للجسم بسبب ارتفاع محتواها من الأملاح والدهون المشبعة.


وكشف موقع هيلث لاين عن أضرار الإفراط في تناول الجبنة الرومي .


من أبرز أضرار الإفراط في تناول الجبنة الرومي :


- زيادة الوزن: أثبتت الدراسات أن الجبنة الرومي تحتوي على نسبة مرتفعة من السعرات الحرارية والدهون، ما يجعل تناول كميات كبيرة منها بانتظام سببًا في زيادة الوزن وتراكم الدهون بالجسم.

- ارتفاع ضغط الدم: تحتوي الجبنة الرومي على كميات كبيرة من الصوديوم، ويؤدي الإفراط في تناولها إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية .

- الإضرار بصحة الكلى: الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالصوديوم يزيد العبء على الكلى، وقد يؤدي إلى احتباس السوائل ويشكل خطرًا أكبر على مرضى الكلى بشكل عام .


- ارتفاع الكوليسترول: تحتوي الجبنة الرومي على الدهون المشبعة التي قد ترفع مستويات الكوليسترول الضار في الدم، خاصة عند الإفراط في تناولها مع أطعمة أخرى غنية بالدهون.

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