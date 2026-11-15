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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك بمستهل التعاملات

الدولار
الدولار
آية الجارحي

أسعار الدولار اليوم، الأحد 15-11-2026، مقابل الجنيه في جميع البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم 

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري سعر الدولار أمام الجنيه اليوم، الأحد 15 نوفمبر 2026، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار في بنك نكست 53.50 جنيه للشراء و53.60 جنيه للبيع.  

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 53.41 جنيه للشراء و53.51 جنيه للبيع.  

سعر صرف الدولار الآن 

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي الكويتي 53.40 جنيه للشراء و53.50 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في بنك الإسكندرية 53.39 جنيه للشراء و53.49 جنيه للبيع. 

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

 سعر الدولار في البنك الأهلي المصري  53.39 جنيه للشراء و53.49 جنيه للبيع.   

سعر الدولار في بنك البركة  53.39 جنيه للشراء و53.49 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في المصرف العربي  53.39 جنيه للشراء و53.49 جنيه للبيع. 

 

سعر الدولار في بنك مصر

 سعر الدولار في بنك مصر  53.39 جنيه للشراء و53.49 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في البنك المصري الخليجي  53.39 جنيه للشراء و53.49 جنيه للبيع.  

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية  53.39 جنيه للشراء و53.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة  53.39 جنيه للشراء و53.49 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في المصرف العربي  53.39 جنيه للشراء و53.49 جنيه للبيع.  

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي الكويتي 53.40 جنيه للشراء و53.50 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في بنك الإسكندرية 53.39 جنيه للشراء و53.49 جنيه للبيع. 

  سعر الدولار في المصرف العربي  53.39 جنيه للشراء و53.49 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 53.39 جنيه للشراء و53.49 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية  53.39 جنيه للشراء و53.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست 53.50 جنيه للشراء و53.60 جنيه للبيع.  

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 53.41 جنيه للشراء و53.51 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي الكويتي 53.40 جنيه للشراء و53.50 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في بنك الإسكندرية 53.39 جنيه للشراء و53.49 جنيه للبيع.

  سعر الدولار في البنك الاهلي المصري  53.39 جنيه للشراء و53.49 جنيه للبيع.  

 سعر الدولار في بنك البركة  53.39 جنيه للشراء و53.49 جنيه للبيع.

  سعر الدولار في المصرف العربي  53.39 جنيه للشراء و53.49 جنيه للبيع.

  سعر الدولار في بنك مصر  53.39 جنيه للشراء و53.49 جنيه للبيع.  

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي  53.39 جنيه للشراء و53.49 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية  53.39 جنيه للشراء و53.49 جنيه للبيع.    

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