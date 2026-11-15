أنجولا كلمة السر .. ماذا يحتاج منتخب مصر لحسم التأهل إلى أمم أفريقيا 2027 أمام «مالاوي»؟

بات منتخب مصر الأول لكرة القدم على أعتاب حسم بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027 بعدما عزز صدارته للمجموعة الثانية في التصفيات مستفيدًا من الانتصار الكبير الذي حققه على مالاوي بخماسية نظيفة بالتزامن مع فوز أنجولا على جنوب السودان في ختام منافسات الجولة الثالثة.

وأعاد فوز المنتخب الأنجولي حسابات التأهل إلى الواجهة بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط ليواصل مطاردة الفراعنة على صدارة المجموعة في الوقت الذي يمتلك فيه المنتخبان أفضلية واضحة عن مالاوي وجنوب السودان صاحبي المركزين الثالث والرابع.

ويدخل منتخب مصر المرحلة المقبلة من التصفيات بأكثر من سيناريو لحسم التأهل حيث ستكون الجولة الرابعة بمثابة فرصة ذهبية أمام كتيبة علي ماهر لإنهاء الحسابات مبكرًا وتجنب الانتظار حتى الجولتين الأخيرتين خاصة أن الفوز على مالاوي خارج الأرض قد يضع الفراعنة مباشرة في نهائيات البطولة القارية.

ترتيب مجموعة مصر بعد فوز أنجولا.. صراع الصدارة يشتعل

شهدت الجولة الثالثة من التصفيات نتائج مهمة أعادت ترتيب أوراق المجموعة الثانية بعدما حقق منتخب مصر انتصارًا عريضًا على مالاوي بخمسة أهداف دون مقابل بينما نجح منتخب أنجولا في تجاوز جنوب السودان بهدفين نظيفين في مواجهة حسمها خلال الثواني الأخيرة.

وبهذه النتائج رفع المنتخبان المصري والأنجولي رصيدهما إلى 7 نقاط مع تفوق الفراعنة بفارق الأهداف ليحتل المنتخب المصري المركز الأول بينما يأتي منتخب أنجولا في الوصافة.

وجاء ترتيب المجموعة الثانية بعد نهاية الجولة الثالثة على النحو التالي:

المركز الأول: مصر – 7 نقاط – فارق أهداف (+10).

المركز الثاني: أنجولا – 7 نقاط – فارق أهداف (+4).

المركز الثالث: مالاوي – 3 نقاط – فارق أهداف (-6).

المركز الرابع: جنوب السودان – دون نقاط – فارق أهداف (-8).

سيناريو التأهل المبكر.. فوز مصر وأنجولا ينهي الحسابات

يمتلك منتخب مصر فرصة واضحة لحسم التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية 2027 خلال الجولة الرابعة دون الحاجة إلى انتظار نتائج الجولتين الخامسة والسادسة لكن ذلك يتطلب تحقق شرطين في توقيت واحد.

ويتمثل السيناريو الأول في تحقيق الفراعنة الفوز على مالاوي خارج ملعبهم في المواجهة المقرر إقامتها في الثالثة عصر الثلاثاء المقبل على استاد بينجو بمدينة ليلونجوي ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات.

أما الشرط الثاني فيتمثل في نجاح منتخب أنجولا في تحقيق الفوز على جنوب السودان خلال المواجهة التي تجمع المنتخبين في الجولة ذاتها.

وفي حال تحقق النتيجتين سيرتفع رصيد مصر وأنجولا إلى 10 نقاط لكل منهما بينما يتجمد رصيد مالاوي عند 3 نقاط ويظل جنوب السودان دون نقاط ليصل الفارق بين المنتخبين المتصدرين وأقرب ملاحقيهما إلى 7 نقاط مع تبقي جولتين فقط على نهاية التصفيات.

وبذلك يضمن المنتخبان المصري والأنجولي التأهل رسميًا إلى النهائيات بعدما يصبح من المستحيل على مالاوي الوصول إلى رصيد أي منهما حتى لو نجح في الفوز بمباراتيه المتبقيتين.

ويمثل هذا السيناريو الهدف المثالي للجهاز الفني الجديد بقيادة علي ماهر الذي يسعى إلى استثمار البداية القوية مع المنتخب وتحويل الانتصار الكبير على مالاوي في الجولة الثالثة إلى خطوة حاسمة نحو التأهل القاري.

ماذا لو فازت مصر وتعثر منتخب أنجولا؟

لا يتوقف طريق التأهل المبكر أمام منتخب مصر على فوز أنجولا فقط إذ يظل الانتصار على مالاوي خطوة بالغة الأهمية حتى في حالة تعثر المنتخب الأنجولي أمام جنوب السودان.

فإذا حقق الفراعنة الفوز ونجح جنوب السودان في التعادل أو الانتصار على أنجولا سيصل المنتخب المصري إلى النقطة العاشرة بينما سيتوقف رصيد أنجولا عند 7 نقاط في حالة التعادل أو يظل عند 7 نقاط في حالة الخسارة.

وفي هذه الحالة لن يكون التأهل قد حُسم رسميًا لأن مالاوي ستظل قادرة حسابيًا على الوصول إلى 9 نقاط حال فوزها بمباراتيها المتبقيتين وهو ما يفرض على المنتخب المصري مواصلة جمع النقاط خلال الجولتين التاليتين.

ويصبح الفراعنة بحاجة إلى نقطة واحدة على الأقل في الجولة الخامسة لضمان التأهل وفقًا للحسابات الحالية دون انتظار الجولة الأخيرة مع ضرورة متابعة نتائج المنافسين.

التعادل أمام مالاوي يعيد الحسابات إلى نقطة البداية

على الجانب الآخر فإن تعادل منتخب مصر أمام مالاوي في الجولة الرابعة سيؤجل حسم التأهل ويمنح المنافسين فرصة لتقليص الفارق مع الفراعنة خاصة إذا نجح منتخب أنجولا في تحقيق الفوز على جنوب السودان.

وفي هذه الحالة سيرتفع رصيد مصر إلى 8 نقاط بينما يصل رصيد أنجولا إلى 10 نقاط لتفقد كتيبة علي ماهر صدارة المجموعة وتصبح مطالبة بتحقيق نتائج إيجابية في الجولتين المتبقيتين لتأمين بطاقة التأهل.

أما إذا تعادل منتخب مصر وتعثر أنجولا أيضًا فسيظل الفراعنة في وضع جيد لكن التأهل لن يكون مضمونًا وهو ما يجعل تحقيق الفوز في مالاوي الخيار الأكثر أمانًا لإنهاء الحسابات مبكرًا.

الهزيمة أمام مالاوي.. السيناريو الأصعب للفراعنة

يمثل التعثر بالخسارة أمام مالاوي السيناريو الأكثر تعقيدًا بالنسبة لمنتخب مصر إذ سيمنح أصحاب الأرض فرصة تقليص الفارق مع الفراعنة إلى نقطة واحدة فقط حال تجمد رصيد المنتخب المصري عند 7 نقاط وارتفاع رصيد مالاوي إلى 6 نقاط.

وفي الوقت نفسه قد يستغل منتخب أنجولا الموقف لتوسيع الفارق في صدارة المجموعة إذا نجح في الفوز على جنوب السودان وهو ما سيضع الجهاز الفني أمام ضرورة التعامل بحذر شديد مع المباراتين المتبقيتين.

وسيصبح منتخب مصر مطالبًا بتحقيق انتصارين في الجولتين الخامسة والسادسة من أجل تفادي الدخول في حسابات معقدة وضمان عدم التفريط في إحدى بطاقتي التأهل خاصة أن مالاوي ستظل قادرة على المنافسة حتى اللحظات الأخيرة.